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Delia Matache, în lacrimi în fața fanilor! Vedeta a făcut dezvăluirea în urmă cu puțin timp: ”N-o să mai pot să mă bucur”

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 20:26
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Delia Matache a atras din nou atenția publicului după ce a publicat recent imagini și filmări mai puțin obișnuite pentru imaginea cu care și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului. Artista, cunoscută pentru energia ei pozitivă, aparițiile spectaculoase și stilul vestimentar nonconformist, a surprins de această dată printr-o postare în care își arată o latură profund emoțională și vulnerabilă.

În ultimele zile, artista se află într-o călătorie în afara României, unde explorează zone naturale deosebite și peisaje spectaculoase. Delia este recunoscută pentru pasiunea ei pentru aventură, drumeții și experiențe în mijlocul naturii, iar de această dată nu a făcut excepție. A parcurs trasee solicitante, a vizitat locuri izolate și a petrecut mult timp în aer liber, departe de agitația urbană și de programul intens al industriei muzicale.

Delia Matache a început să plângă pe internet

Într-un astfel de moment de liniște, în timp ce admira un peisaj impresionant, artista a fost copleșită de emoții. Frumusețea naturii și gândurile legate de trecerea timpului au făcut-o să reflecteze asupra modului în care oamenii se raportează la viață, la experiențe și la limitările inevitabile ale vârstei. În acest context, Delia a fost vizibil emoționată, ajungând să plângă în timp ce filma momentul.

Imaginile au surprins o parte mai rar văzută a artistei, departe de aparițiile scenice sau de conținutul energic cu care și-a obișnuit comunitatea online. Deși este apreciată pentru atitudinea ei puternică și creativă, acest episod a arătat că artista trăiește intens fiecare experiență și că este profund conectată la emoțiile sale, mai ales în contexte încărcate spiritual sau natural.

„Cu gândul că într-o zi n-o să mai pot să mă bucur așa de toată minunea asta… Țopăind din piatră în piatră… ca un cărpior liber. Dar e doar un gând… Pentru că sigur o să pot la fel și peste 20 de ani“, a transmis Delia Matache, pe TikTok.

Delia este cunoscută și pentru interesul ei constant față de explorarea lumii și pentru dorința de a descoperi locuri noi. În numeroase ocazii, aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din călătorii, trasee montane sau zone mai puțin accesibile, demonstrând că apreciază libertatea și contactul direct cu natura. Experiențele de acest tip par să aibă un rol important în echilibrul ei personal, oferindu-i momente de liniște și introspecție.

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