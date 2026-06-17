Serghei Mizil, în doliu! A murit Nea Raul, prietenul său de suflet: ”S-a dus al nostru!”

Serghei Mizil este în doliu, după ce Raul Stevapoi (alias Nea Raul), unul dintre prietenii săi de suflet, a încetat din viață. Bărbatul se confrunta cu probleme grave de sănătate.

Raul Stevapoi, cunoscut publicului drept Nea Raul, fratele de suflet al lui Serghei Mizil și partenerul său de neînlocuit de la petreceri, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. În urmă cu ceva ani, bărbatul a fost diagnosticat cu o formă de cancer, iar medicii nu i-au dat de trăit mai mult de două luni. Nea Raul a reușit să răzbească, a luptat din greu cu diagnosticul și i-a bucurat pe cei din jurul lui cu prezența sa.

Serghei Mizil: „S-a dus al nostru”

Din păcate, după o luptă grea cu problemele severe de sănătate, bărbatul a părăsit această lume. Într-o postare pe o rețea de socializare, în stilul caracteristic, Serghei Mizil și-a luat rămas bun de la cel alături de care a format o echipă legendară. Erau nelipsiți la grătarele pline de voie bună, dădeau tonul la șprițuri, iar poveștile lor stârneau hohote de râs. De asemenea, Nea Raul era considerat unul dintre cei mai loiali prieteni de suflet ai lui Serghei și parte din familia sa.

„S-a dus al nostru. Drum bun, cumetre, pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chiftele”, a scris Serghei Mizil pe Facebook.

Printre ultimele sala apariții publice, Nea Raul a vorbit deschis despre lupta cu cancerul, luptă pe care a dus-o pe picioare timp de 6 ani, până când și-a dat ultima suflare. El mărturisea că atunci când a aflat diagnosticul, primul lucru pe care a vrut să-l facă a vrut să-și pună capăt zilelor, copleșit de șocul veștii. Cu toate acestea, el a găsit puterea de a merge mai departe, sfidând orice prognostic medical.

„Omul cât trăiește în viață nu pune bani, nu se gândește la sănătate. Toată viața mea a fost o perioadă frumoasă și acum am două cancere, beau, mănânc, mă simt bine, asta e. Le fac tratamentul. Regret că acum la 65 de ani m-a luat boala, dar uite că mi-au dat doctorii două luni și au trecut 6 ani și jumătate. Am vrut să mă sinucid din cauza cancerului. Toți prietenii mei de le-am dat bani împrumut, unul nu mai am. Dacă vrei să scapi de un prieten, îi dai bani împrumut”, spunea Nea Raul.

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