Doliu în sportul românesc! Alex Berea a murit

Este doliu în lumea sportului românesc! Pilotul de viteză în coastă și circuit s-a stins din viață joi, 18 iunie. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Automobilism Sportiv.

Veste tristă în lumea motorsportului. Alex Berea, pilot de viteză în coastă și circuit s-a stins din viață joi, 18 iunie. Bărbatul a fost foarte apreciat de toți pasionații de curse. Acesta a fost și instructor auto și fondator al echipei AB Motosport. Anunțul a fost publicat de Federația Română de Automobilism Sportiv. Fostul pilot urmează să fie înmormântat sâmbătă, 20 iunie.

Pilotul Alex Berea a murit

Alex Berea a avut o carieră de peste 20 de ani în automobilismul sportiv. El a debutat în competițiile de viteză în circuit și coastă. A devenit și mai cunoscut în comunitatea pasionaților de curse auto. Vestea tristă că Alex a trecut la cele sfinte a fost făcut de Federația Română de Automobilism Sportiv pe pagina oficială de Facebook. Mesajul a fost unul emoționant.

S-a stins Alex Berea, fost pilot de viteză în coastă și circuit, instructor auto, fondator al echipei AB Motorsport și mentor pentru tinerele generații de piloți, debutant în automobilismul sportiv în urmă cu peste 20 de ani. Vineri, după ora 13:00, trupul neînsuflețit va fi depus în capela cimitirului Odihna Veșnică (Șoseaua Alexandriei, nr. 192, Bragadiru, jud. Ilfov). Înmormântarea este programată sâmbătă, la cimitirul Bragadiru, Parohia Bragadiru (str. Crinului). Vom reveni curând cu informații despre ora la care va fi înmormântarea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!, arată mesajul postat de Federația Română de Automobilism Sportiv.

Trupul neînsuflețit al pilotului va fi depus vineri, 19 iunie, după ora 13:00 la capela cimitirului Odihnă Veșnică, situat pe Șoseaua Alexandriei nr.192, Bragadiru, județul Ilfov. Cei care l-au iubit și apreciat pe fostul pilot îi pot aduce un ultim omagiu. De asemenea, înmormântarea va avea loc sâmbătă, la cimitirul Bragadiru, Parohia Bragadiru, pe strada Crinului. Reprezentanții familiei au declarat că vor reveni cu informații legate de ora exactă a ceremoniei.

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