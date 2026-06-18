Serghei Mizil, declarat mort pe internet dintr-o eroare. Reacția lui după vestea falsă

Moartea lui nea Raul a stârnit un val de reacții în mediul online, însă odată cu vestea tristă au apărut și numeroase informații false. La Dan Capatos Show, Serghei Mizil a vorbit despre pregătirile pentru înmormântarea prietenului său, dar și despre momentul incredibil în care a aflat că internetul îl declarase mort chiar pe el. CANCAN.ro vă prezintă detaliile.

În timp ce încerca să își conducă prietenul pe ultimul drum, Serghei Mizil s-a trezit în mijlocul unei situații absurde. Mai multe postări apărute pe rețelele sociale anunțau că el ar fi murit, iar telefoanele au început să curgă din toate direcțiile. Vedeta a povestit cum a fost nevoit să le explice oamenilor că este bine și că, de fapt, cel care s-a stins era nea Raul. Vezi emisiunea integrală aici!

„Păi are băiat, are nevastă care au venit. Băiatul lucrează în afară și au venit. Păi trebuie să ia vila de aici, să își facă toate chestiile astea. Mergem ăștia mai apropiați. N-au cum să facă cu multă lume, că m-au sunat o groază de oameni și nici nu știu când e înmormântarea. Oamenii pleacă după aia că nu sunt de aici. Nu știu. O să-și facă actele, habar n-am. Am vorbit cu ei dimineață.”

Dan Capatos a dezvăluit că, imediat după apariția informației despre decesul lui nea Raul, mulți telespectatori au înțeles greșit situația. Astfel, pe internet au început să apară mesaje potrivit cărora Serghei Mizil ar fi fost cel care a murit.

„Au scris niște publicații că am murit eu. M-a sunat și televiziunea, m-a sunat toată lumea. Dar ne dau niște imbecilități d-astea că a murit nu știu cine și crede lumea. Nu contează. Au făcut unii, nu știu de la Constanța. Mergem la înmormântare ăștia mai apropiați. N-am cum să facă cu multă lume.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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