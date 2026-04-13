Marisa Paloma a ajuns cu fiica ei la spital! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat micuța

Marisa Paloma trece prin momente dificile chiar în perioada Paștelui, după ce fiica ei s-a confruntat cu probleme de sănătate care au speriat-o serios. Deși sărbătoarea ar fi trebuit să fie una liniștită, lucrurile au stat mult mai diferit, iar micuța Iris a făcut-o pe influenceriță să caute ajutor medical.

Marisa Paloma nu a avut Paștele la care visa, căci micuța ei s-a confruntat cu probleme de sănătate. Totul a început în momentul în care Iris, în vârstă de aproape cinci ani, a avut un episod puternic de tuse. Criza a fost atât de intensă încât a avut dificultăți de respirație, lucru care a alarmat-o imediat pe mamă.

Îngrijorată de gravitatea momentului, Marisa Paloma a decis că este necesar un consult de specialitate pentru a se asigura că nu este vorba despre o problemă serioasă. Chiar dacă între timp starea copilului părea să se îmbunătățească și febra dispăruse, situația nu era complet rezolvată. În zilele anterioare, fetița avusese episoade de febră, iar evoluția simptomelor a fost înșelătoare.

„Acum cinci minute a tușit atât de tare încât nu mai reușea să respire. O să mergem cu ea la spital să ne asigurăm că nu este vorba de nimic grav”, a scris Marisa Paloma, pe Instagram.

După o perioadă în care părea că se simte mai bine, simptomele au revenit, ceea ce a ridicat semne de întrebare. Influencerița a decis să nu își asume riscuri și a mers cu Iris la medic pentru un control amănunțit. Din primele informații, se pare că micuța se confruntă cu o viroză, însă Marisa a preferat să ceară o opinie avizată pentru a avea certitudinea că situația este sub control.

„Azi am ajuns la spital. Urmează să facem niște investigații să vedem exact ce are Iris. A avut febră 3 zile la rând, care scădea instant la antitermice, după care 2 zile nu a mai făcut deloc, părea ca își revine, iar acum febra a reapărut. E clar că are ceva. La plămâni mai puțin probabil. Fiindcă respiră foarte bine, nu se aude intr-un mod neobișnuit respirația ei și nu are deloc dureri în gât. Însă e posibil să fie vorba de vreo viroză mai ambițioasă care să necesite un tratament țintit”, a mai scris influencerița, pe Instagram.

