Acasă » Știri » Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”

Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”

De: roxana tudorescu 26/01/2026 | 11:29
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Vlăduța Lupău a reușit să atragă atenția cu cea mai recentă apariție și să stârnească valuri pe rețelele de socializare. Artista s-a postat pe Hollywood Walk of Fame, alături de steaua cu numele ei, iar românii au reacționat rapid. Printre mulțimea de apreciere s-au numărat și câteva comentarii răutăcioase cărora Vlăduța Lupău le-a răspuns.

Vlăduța Lupău a reușit să își păcălească urmăritorii că și-a cumpărat o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Aflat pe bulevardul Hollywood din Los Angeles, acest traseu celebru adună peste 2.600 de stele dedicate unor personalități din muzică, film, televiziune, radio și teatru.

Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood

O stea pe Walk of Fame nu este oferită gratuit pentru toate vedetele. În prezent, costul unei stele ajunge la aproximativ 75.000 de dolari, sumă care acoperă nu doar realizarea propriu-zisă, ci și ceremonia de inaugurare, întreținerea pe termen lung și taxele administrative.

Ei bine, Vlăduța Lupău și-a achiziționat mai multe suveniruri de acolo, printre care și o stea ce le imită pe cele de pe Walk of Fame. Astfel, fotografia postată de ea i-a făcut pe internauți să creadă că artista și-a achiziționat propria stea.

„Pe Facebook s-a răsturnat găleata cu prostie.”, a spus Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău
Vlăduța Lupău

Cu toate că majoritatea comentariilor au fost pozitive, Vlăduța Lupău s-a confruntat și cu hate. Vedeta a făcut un TikTok în care a evidențiat comentariile, dar și fotografiile cu oamenii care o jignesc pentru a arăta tiparul persoanelor care fac astfel de lucruri.

„Ești o ne**mțită la fel ca și băiatul de lângă tine. Stelele alea sunt să te uiți la ele, nu să calci ca pr*stul pe ele. Poți să îmi dai report.”

„Sunteți la cerșit? Sunteți penibili!”

„Doamnee, ce jenant!!”, au fost comentariile la care artista a răspuns și pe care le-a evidențiat.

VEZI ȘI:

Vlăduța Lupău și-a cumpărat stea pe Walk of Fame din Hollywood! Câți bani a scos artista din buzunar

Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Știri
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Știri
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini
Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Frații Pavăl, investiție neașteptată. Ce au cumpărat aceștia cu peste 4 milioane de euro
Frații Pavăl, investiție neașteptată. Ce au cumpărat aceștia cu peste 4 milioane de euro
Vezi toate știrile
×