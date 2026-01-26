Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”

Vlăduța Lupău a reușit să atragă atenția cu cea mai recentă apariție și să stârnească valuri pe rețelele de socializare. Artista s-a postat pe Hollywood Walk of Fame, alături de steaua cu numele ei, iar românii au reacționat rapid. Printre mulțimea de apreciere s-au numărat și câteva comentarii răutăcioase cărora Vlăduța Lupău le-a răspuns.

Vlăduța Lupău a reușit să își păcălească urmăritorii că și-a cumpărat o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Aflat pe bulevardul Hollywood din Los Angeles, acest traseu celebru adună peste 2.600 de stele dedicate unor personalități din muzică, film, televiziune, radio și teatru.

Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood

O stea pe Walk of Fame nu este oferită gratuit pentru toate vedetele. În prezent, costul unei stele ajunge la aproximativ 75.000 de dolari, sumă care acoperă nu doar realizarea propriu-zisă, ci și ceremonia de inaugurare, întreținerea pe termen lung și taxele administrative.

Ei bine, Vlăduța Lupău și-a achiziționat mai multe suveniruri de acolo, printre care și o stea ce le imită pe cele de pe Walk of Fame. Astfel, fotografia postată de ea i-a făcut pe internauți să creadă că artista și-a achiziționat propria stea.

„Pe Facebook s-a răsturnat găleata cu prostie.”, a spus Vlăduța Lupău.

Cu toate că majoritatea comentariilor au fost pozitive, Vlăduța Lupău s-a confruntat și cu hate. Vedeta a făcut un TikTok în care a evidențiat comentariile, dar și fotografiile cu oamenii care o jignesc pentru a arăta tiparul persoanelor care fac astfel de lucruri.

„Ești o ne**mțită la fel ca și băiatul de lângă tine. Stelele alea sunt să te uiți la ele, nu să calci ca pr*stul pe ele. Poți să îmi dai report.” „Sunteți la cerșit? Sunteți penibili!” „Doamnee, ce jenant!!”, au fost comentariile la care artista a răspuns și pe care le-a evidențiat.

VEZI ȘI:

Vlăduța Lupău și-a cumpărat stea pe Walk of Fame din Hollywood! Câți bani a scos artista din buzunar

Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”