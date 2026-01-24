Acasă » Știri » Vlăduța Lupău și-a cumpărat stea pe Walk of Fame din Hollywood! Câți bani a scos artista din buzunar

Vlăduța Lupău și-a cumpărat stea pe Walk of Fame din Hollywood! Câți bani a scos artista din buzunar

De: Andreea Stăncescu 24/01/2026 | 15:32
Vlăduța Lupău are propria stea pe Walk of Fame / Sursa foto: Facebook
Hollywood Walk of Fame este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale industriei de divertisment din lume. Aflat pe bulevardul Hollywood din Los Angeles, acest traseu celebru adună peste 2.600 de stele dedicate unor personalități din muzică, film, televiziune, radio și teatru. Văduța Lupău a reușit o performanță care atrage atenția nu doar în România, ci și peste hotare, fiindcă are propria stea.

O stea pe Walk of Fame nu este oferită gratuit pentru toate vedetele. În prezent, costul unei stele ajunge la aproximativ 75.000 de dolari, sumă care acoperă nu doar realizarea propriu-zisă, ci și ceremonia de inaugurare, întreținerea pe termen lung și taxele administrative.

În trecut, prețul era mai mic, în jur de 55.000 de dolari, așa cum a plătit și Vali Vijelie pentru a avea propria stea cu numele lui. Costurile au crescut odată cu faima și interesul tot mai mare pentru acest tip de distincție, care aduce multă notorietate la nivel mondial.

Sursa foto: Tiktok

Vladuța Lupău are propria stea pe Walk of Fame

Recent, și Văduța Lupu a atras atenția fanilor după ce s-a filmat alături de propria ei stea de pe Hollywood Walk of Fame. Ea a avut și o statueta de tip Oscar în miniatură, lucru ce aduce și mai multă valoare momentului. Artista a publicat imaginile pe rețelele de socializare, unde apare cântând o piesă românească celebră, semnată de Bogdan de la Ploiești, vizibil emoționată și mândră de reușita sa.

Momentul a fost primit cu entuziasm de urmăritori, care au felicitat-o pentru performanță și pentru faptul că a reușit să ducă muzica românească într-un loc simbolic la nivel mondial. Astfel, se pare că și românca a scos din buzunar o sumă frumușică de bani pentru a-și vedea numele pe marele bulevard de la Hollywood unde se regăsesc cele mai cunoscute personalități din întreaga lume.

CITEȘTE ȘI: Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”

Vlăduța Lupău confirmă scandalul internațional: „Mai mulți am fost în acest borcan”

