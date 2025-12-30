Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”

După apariția informațiilor potrivit cărora este vizată într-un dosar internațional , Vlăduța Lupău a avut și o primă reacție publică. Artista a ales să nu comenteze direct situația juridică, însă a transmis un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare. A postat un text cu tentă personală în care a menționat câteva gânduri pentru anul 2026.

Vlăduța Lupău are deschis un proces de natură civilă, aflată în desfășurare, care vizează un litigiu legat de drepturi de autor. Mai exact, cazul are legătură cu o solicitare de comisie internațională formulată de autoritățile din Serbia, într-un dosar ce privește presupuse încălcări ale legislației privind protecția drepturilor de autor pe teritoriul acestui stat.

Potrivit informațiilor apărute, ar exista și un mandat de aducere emis pe numele interpretei, însă aceasta nu a fost găsită la domiciliul său în această perioadă. Anchetatatorii au reușit să ia legătura cu mama cântăreței, care le-a comunicat că fiica sa se află în concediu medical și nu se găsește în prezent la adresa de domiciliu. Aceasta a mai precizat că Vlăduța Lupău ar locui temporar, fără forme legale, în municipiul Cluj-Napoca, alături de soțul și cei doi copii, Iair și Isaia.

Cum a reacționat Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău a preferat să fie discretă cu privire la dosarul în care este menționată. Ea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care menționează despre noile rezoluții ale anului 2026. Își dorește să pună limite sănătoase și să pună mai mult preț pe modul în care se simte, decât să facă pe plac celor din jur.

Mesajul a fost interpretat ca o reacție indirectă la contextul delicat în care se află, fiind căutată de poliție pentru a da declarații.

„În 2026 nu mă mai simt vinovată pentru că spun «nu», pentru mesele la care nu vin, pentru vizitele pe care le scurtez, pentru conversațiile pe care le închid când devin invazive. Limitele nu sunt lipsă de respect. Sunt semn de maturitate emoțională”, este mesajul publicat de Vlăduța Lupău.

