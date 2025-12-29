Acasă » Știri » Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie

De: Maria Roșca 29/12/2025 | 16:28

Finalul anului 2025 pare să fie destul de dificil pentru Vlăduța Lupău. După ce CANCAN.RO a scos la iveală faptul că numele artistei apare într-un dosar penal internațional, un alt necaz s-a abătut asupra familiei sale. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie?

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, numele Vlăduței Lupău apare într-un dosar penal internațional, într-un caz ce vizează încălcarea legislației privind drepturile de autor pe teritoriul Serbiei – vezi AICI detalii. De atunci, artista pare să fie urmărită de ghinion.

Recent, Iasaia, băiatul cel mic al Vlăduței Lupău, a trecut prin clipe delicate. Artista a ajuns de urgență la spital cu el după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de ajutorul medicilor. Inițial, artista le-a spus prietenilor virtuali că Iair, băiatul cel mare, a fost diagnosticat cu gripa A. La câteva zile distanță, Isaia, mezinul familiei, a început să facă febră mare.

Vlăduța Lupău și Isaia, mezinul familiei/ sursă foto: Instagram

Din fericire, cel mic nu a fost diagnosticat cu gripa A, la fel ca fratele lui, și se pare că este vorba doar de o afecțiune respiratorie des întâlnită la copii, în special în sezonul rece. Întrebată ce tratament i-a fost recomandat de medic, artista a refuzat să ofere detalii, motivul fiind cât se poate de întemeiat. Vlăduța Lupău îi îndeamnă pe părinți să își ducă micuții la medic atunci când au probleme de sănătate.

”Am fost de dimineață la doctor cu Isaia și nu are gripa A. Are altceva. Refuz să vă spun tratamentul. Fiecare copil are simptome diferite, fiecare reacționează într-un anumit fel. După voi o să le dați copiilor acasă, de capul vostru, ce vă spun eu și puteți face complicații, apoi să spuneți că ați văzut la Vlăduța Lupău pe Instagram”, a spus Vlăduța Lupău pe o rețea de socializare.

Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă

Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei

