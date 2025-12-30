Acasă » Știri » Vlăduța Lupău confirmă scandalul internațional: „Mai mulți am fost în acest borcan”

Vlăduța Lupău confirmă scandalul internațional: „Mai mulți am fost în acest borcan"

30/12/2025 | 21:35
Vlăduța Lupău vorbește despre dosarul internațional în care este implicată
Vlăduța Lupău s-a decis să vorbească despre dosarul internațional în care este implicată! Numele artistei apare într-un dosar penal cu implicații internaționale. După ce CANCAN.RO v-a prezentat situația, șatena a dezbătut acest subiect în mediul online. Toate detaliile în articol. 

Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, artista este vizată într-o cerere de comisie rogatorie internațională, formulată de autoritățile din Serbia, într-un caz ce vizează încălcarea legislației privind drepturile de autor pe teritoriul statului sârb (VEZI TOT AICI).

Vladuța Lupău vorbește despre dosarul internațional în care este implicată

Vlăduța Lupău a făcut o filmare în care arată că se află în casă și alături de copii. Artista a confirmat informațiile despre existența dosarului oferite de CANCAN.RO și a mai spus că totul a pornit de la o piesă colaj realizată de ea sub denumirea „Seara asta facem show”, piesă care este ștearsă de 2 ani de pe YouTube. Mai mult, ea a menționat și că sârbii sunt la fel de vinovați, pentru că ar fi făcut aceleași lucruri cu piese românești, astfel că „au fost mai mulți în acest borcan”. 

„Salutare, oameni buni! Am văzut și eu că circulă prin presă că mă caută poliția și nu mă găsește. Ei bine, să vă zic așa. Sunt în camera de joacă a copiilor, sunt acasă. Cred că dacă m-ar fi căutat așa mult, m-ar fi găsit. Și un dosar penal cu ceva internațional. Vai de mine, doamne, ce-am pățit! Să vă zic despre ce e vorba. Colajul, „Seara asta facem show” a fost scos de pe YouTube de vreo 2 ani pentru că linia melodică le aparține sârbilor. Și ei au scos mai multe piese de la români care au existat pe net. Și mai mulți am fost în acest borcan.”

Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”

Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie

