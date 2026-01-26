Acasă » Știri » Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism

Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 11:19
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Ciorba

Ciorba și supa ocupă un loc important în alimentația românilor, fiind apreciate pentru gustul lor bogat, valoarea nutritivă și faptul că se prepară relativ ușor. De-a lungul timpului, aceste feluri de mâncare au fost considerate o alegere sănătoasă, potrivită aproape oricărui moment al zilei, potrivit CSID.

Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția că momentul consumului este esențial. O masă de seară bazată pe supă sau ciorbă, mai ales în cantități mari, poate influența negativ digestia și calitatea somnului, având efecte mai puțin cunoscute asupra organismului.

Printre specialiștii care au semnalat aceste aspecte s-a numărat și regretatul prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, cunoscut pentru pozițiile sale ferme legate de alimentația echilibrată și impactul acesteia asupra sănătății.

Vezi AICI de ce ciorba la cină poate fi problematică.

