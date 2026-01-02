Cât costă un hectar de teren agricol în 2026. În ultimul an, prețul a explodat

Creșterea accelerată a prețurilor la terenurile agricole schimbă peisajul agricol din România. Deși valorile medii continuă să urce de la un an la altul, realitatea din teren arată diferențe majore între regiuni și chiar între parcele aflate în aceeași zonă, punând presiune tot mai mare pe micii fermieri și atrăgând interesul investitorilor mari.

Piața terenurilor agricole din România se dezvoltă într-un ritm inegal, iar diferențele de preț devin tot mai vizibile de la o regiune la alta. Deși valoarea medie a hectarului este în creștere la nivel național, realitatea arată că prețurile pot varia considerabil chiar și în interiorul aceleiași zone. Factorii decisivi rămân calitatea solului, poziționarea terenului și, mai ales, accesul la irigații.

Sudul țării se află în centrul interesului pentru agricultură, fiind una dintre cele mai productive regiuni. Aici, cererea ridicată a dus la o competiție intensă pentru terenurile fertile, iar investitorii mari, inclusiv din afara României, sunt dispuși să plătească sume foarte mari pentru suprafețele considerate strategice.

Cât costă un hectar de teren

Diferențele sunt evidente în județul Brăila, unde unele terenuri ajung să fie vândute la peste 12.000 de euro pe hectar, în special cele irigabile, în timp ce alte parcele, aflate în apropiere, se tranzacționează la prețuri mult mai scăzute, în jurul a 6.000 de euro.

La nivel național, în 2025, hectarul de teren agricol se vinde, în medie, cu aproximativ 8.400 de euro, în creștere față de anul anterior. Totuși, această valoare nu reflectă discrepanțele regionale. Zona București-Ilfov se află în topul celor mai scumpe piețe, în timp ce estul țării rămâne mai accesibil din punct de vedere al costurilor.

În județul Brăila, piața indică prețuri situate, în general, între 8.500 și 10.000 de euro pe hectar, însă presiunea financiară devine tot mai mare. Costurile ridicate ale producției și datoriile acumulate îi determină pe unii fermieri să renunțe la terenuri, ceea ce poate duce, în timp, la pierderea proprietății agricole locale.

