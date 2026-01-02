Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro. Imobilul este renovat în totalitate

Într-o perioadă în care prețurile imobilelor continuă să crească, în special după majorarea TVA-ului, o garsonieră renovată complet a apărut pe piața imobiliară din Ilfov la un preț surprinzător de accesibil, sub 50.000 de euro. Locuința este situată în cartierul Studio din orașul Buftea, pe Aleea Școlii, la etajul 2 al unui bloc cu patru niveluri.

Garsoniera se remarcă printr-o renovare integrală, care include instalații electrice și sanitare noi, precum și finisaje moderne și elegante. Pardoseala este acoperită cu parchet, iar bucătăria și baia sunt echipate cu gresie și faianță recent montate. Baia beneficiază de un duș tip walk-in, ceea ce adaugă un plus de confort și modernitate locuinței.

Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro

Spațiul interior a fost reorganizat și amenajat cu bun gust, rezultând o locuință luminoasă și primitoare. Designul și finisajele atent alese permit optimizarea fiecărui metru pătrat, oferind atât funcționalitate, cât și estetică. Acest aspect face ca locuința să fie potrivită pentru o persoană singură, cupluri sau ca investiție pentru închiriere, având în vedere cererea constantă pentru garsoniere moderne în apropierea capitalei.

„Imobil situat in cartierul Studio,aleea scolii etaj 2 din 4

Imobilul este refăcut in totalitate

Inst electrice, sanitare, parchet, gresie faianta,dus walk-in

Renovat cu bun gust

Imobilul este pozitionat excelent, cu acces rapid la: gradinita, scoala, liceu, spital, farmacii, statie de autobuz, magazine, parcuri.

Disponibil pentru vizionare

Disponibil pentru mutare imediat după semnarea actelor de vânzare

Pret vanzare 49000”, se arată în anunț.

Disponibilitatea imediată pentru mutare reprezintă un alt punct forte. Potențialii cumpărători pot viziona imobilul în orice moment și se pot muta imediat după semnarea actelor de vânzare, fără a mai fi necesare lucrări suplimentare sau amenajări. Această situație oferă un avantaj semnificativ comparativ cu alte proprietăți, care necesită renovări suplimentare sau amenajări costisitoare.

