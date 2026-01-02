Acasă » Știri » Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro. Imobilul este renovat în totalitate

Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro. Imobilul este renovat în totalitate

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 12:22
Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro. Imobilul este renovat în totalitate

Într-o perioadă în care prețurile imobilelor continuă să crească, în special după majorarea TVA-ului, o garsonieră renovată complet a apărut pe piața imobiliară din Ilfov la un preț surprinzător de accesibil, sub 50.000 de euro. Locuința este situată în cartierul Studio din orașul Buftea, pe Aleea Școlii, la etajul 2 al unui bloc cu patru niveluri.

Garsoniera se remarcă printr-o renovare integrală, care include instalații electrice și sanitare noi, precum și finisaje moderne și elegante. Pardoseala este acoperită cu parchet, iar bucătăria și baia sunt echipate cu gresie și faianță recent montate. Baia beneficiază de un duș tip walk-in, ceea ce adaugă un plus de confort și modernitate locuinței.

Singura garsonieră din Ilfov care se vinde sub 50.000 de euro

Spațiul interior a fost reorganizat și amenajat cu bun gust, rezultând o locuință luminoasă și primitoare. Designul și finisajele atent alese permit optimizarea fiecărui metru pătrat, oferind atât funcționalitate, cât și estetică. Acest aspect face ca locuința să fie potrivită pentru o persoană singură, cupluri sau ca investiție pentru închiriere, având în vedere cererea constantă pentru garsoniere moderne în apropierea capitalei.

Spațiul interior a fost reorganizat și amenajat cu bun gust, rezultând o locuință luminoasă și primitoare. Designul și finisajele atent alese permit optimizarea fiecărui metru pătrat, oferind atât funcționalitate, cât și estetică. Acest aspect face ca locuința să fie potrivită pentru o persoană singură, cupluri sau ca investiție pentru închiriere, având în vedere cererea constantă pentru garsoniere moderne în apropierea capitalei.

Garsonieră Buftea/foto: Olx

„Imobil situat in cartierul Studio,aleea scolii etaj 2 din 4
Imobilul este refăcut in totalitate
Inst electrice, sanitare, parchet, gresie faianta,dus walk-in
Renovat cu bun gust
Imobilul este pozitionat excelent, cu acces rapid la: gradinita, scoala, liceu, spital, farmacii, statie de autobuz, magazine, parcuri.
Disponibil pentru vizionare
Disponibil pentru mutare imediat după semnarea actelor de vânzare
Pret vanzare 49000”, se arată în anunț.

Disponibilitatea imediată pentru mutare reprezintă un alt punct forte. Potențialii cumpărători pot viziona imobilul în orice moment și se pot muta imediat după semnarea actelor de vânzare, fără a mai fi necesare lucrări suplimentare sau amenajări. Această situație oferă un avantaj semnificativ comparativ cu alte proprietăți, care necesită renovări suplimentare sau amenajări costisitoare.

Pisica-moștenitoare a lui Karl Lagerfeld are menajeră, stilist personal și doarme pe haine de lux! Choupette nu acceptă comenzi și trăiește ca o divă!

Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Știri
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit…
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Știri
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, ...
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: ...
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce ...
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația ...
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația la final de an
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii ...
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii și animații pentru toată familia
Vezi toate știrile
×