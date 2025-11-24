Acasă » Știri » Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25%! Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 13:41
Trucul banal care îți poate reduce factura la căldură cu 25% /Foto: Pixabay

Mai sunt doar câteva zile până la prima lună de iarnă, iar valorile din termometre încep să scadă simțitor. Astfel, unii dintre români deja au dat drumul la căldură, însă mulți dintre ei nu știu că un gest banal le-ar putea reducere semnificativ factura, potrivit csid.ro. Ce trebuie să faci la începutul sezonului rece pentru a plăti mai puțin la căldură?

Un truc banal poate crește eficiența caloriferelor cu până la 25% și reduce considerabil factura la căldură. Este simplu, dar mulți îl ignoră. Specialiștii recomandă să faci asta înainte de pornirea sistemului de încălzire și, ideal, periodic.

Frigul a venit, iar mulți deja au pus mâna pe termostat și au urcat serios temperatura din casă. De-a lungul lunilor calde, caloriferele acumulează praf, scame, fire de păr și alte particule care pătrund între aripioare și se depun pe pereții interiori. Ei bine, toate acestea acționează ca un strat izolator, reducând transferul de căldură către aerul din cameră. Chiar și un strat fin de praf poate scădea semnificativ eficiența încălzirii.

Astfel, pentru o eficiență mai mare, specialiștii recomandă neapărat curățarea caloriferelor. Această operațiune este una simplă, pe care orice o poate realiza și care poate reduce cu 25 % factura la căldură.

Vezi cum poți să aerisești singur caloriferele AICI

