Greșelile care duc la fermentarea zacuscăi. Cum o poți salva dacă are bule de aer sau miros acru

Pentru că tot este anotimpul în care gospodinele pun la conservat legume pentru iarnă, a venit și timpul zacuscăi. Specialiștii în gastronomie vin cu sfaturi practice și utile în cazul în care observați că zacusca începe să fermenteze în borcane. CSID dezvăluie care sunt greșelile pe care nu trebuie să le faci niciodată atunci când prepari zacusca, dar și cum poți salva conținutul în cazul în care are bule de aer sau miros acru.

Fără doar și poate, zacusca este unul dintre cele mai iubite și populare preparate de toamnă. O parte dintre gospodine au umplut deja cămara cu borcane cu siropuri, murături și cu nelipsită zacuscă. În cazurile mai puțin fericite, după câteva săptămâni de la preparare, conținutul din anumite borcare începe să fermenteze sau să prindă mucegai, semn că undeva s-a strecurat o greșeală – continuă să citești AICI cum poți salva conținutul.