Soția lui Mihai Șora răspunde acuzațiilor aduse de fiul filosofului: ”A mințit! Nu l-a sunat nici de ziua lui”

Marți, 28 februarie 2023, Mihai Șora a fost condus pe ultimul drum, însă slujba din biserică a fost marcată de Tom Șora. Fiul regretatului filosof a făcut o serie de acuzați grave la adresa soției tatălui lui. Acuzată că i-ar fi interzis fiului să ia legătura cu tatăl lui, Luiza Palanciuc a oferit primele declarații.

La doar o zi de când a avut loc înmormântarea regretatului Mihai Șora, soția filosofului nu a rămas indiferentă la acuzele lui Tom Șora și vine cu explicații destul de solide în ceea ce privește partea sa de adevăr.

Aceasta susține că Tom Șora a mințit spunând că nu a fost lăsat să vorbească la telefon cu tatăl lui. Totdată, Luiza Palaciuc susține că fiul lui nu i-a telefonat ani la rând, nici măcar de sărbători, ori când a împlinit 100 de ani.

„Tom Şora a minţit spunând că nu a fost lăsat să vorbească la telefon cu tatăl lui. Tom Şora, ca şi sora lui, Sanda Şora, nu i-au telefonat, pur şi simplu, lui Mihai Şora ani la rând – nici chiar de Sărbători sau de ziua lui, când a împlinit o sută de ani.

Examinând istoricul apelurilor intrate la cele două numere active ale lui Mihai Şora: 02131863** şi 02131863**. Cel dintâi avea mereu robotul activat, unde oricine putea lăsa un mesaj, în caz că nu eram acasă. La care se adaugă numărul nostru de mobil, neschimbat de peste 20 de ani, şi pe care Tom Şora, ca şi dumneavoastră, de altfel, îl cunoaşteţi. Şi unde pot fi trimise sms’uri ori mesaje pe WhattsApp, atunci când este pus pe silenţios. De asemenea, nu i-au trimis nicio scrisoare, carte poştală, mesaj prin vreo altă persoană”, a scris pe Facebook Luiza-Palaciuc.

Reamintim că Tom Șora a dezvăluit faptul că relația cu tatăl lui a fost sistematic împiedicată. Totodată, aceasta a spus, chiar în timpul slujbei de înmormântare, că în ultimii 10 ani a încercat să ia legătura cu tatăl lui, însă a fost blocat și chiar cenzurat.

”Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut.”, au fost cuvintele lui Tom Șora ieri, în biserică.