UPDATE: Scene ireale la înmormântarea lui Mihai Șora! Apariția și cuvintele bărbatului misterios i-au năucit pe toți FOTO EXCLUSIV

Mihai Șora a fost condus astăzi pe ultimul drum! Sicriul cu trupul neînsufleţit al filosofului Mihai Şora a fost depus, luni seară, la Biserica Albă, iar astăzi a fost înmormântat la Citimirul Bellu, informează Primăria Capitalei. Administraţia Cimitirelor a atribuit un loc de înhumare în Cimitirul Bellu pentru cunoscutul filosof, care a fost înmormântat cu onoruri militare.

UPDATE 16:40: Slujba de la înmormântare a fost transmisă live, pe pagina de Facebook a lui Mihai Șora, dar și pe pagina Biserica Albă. În timpul slujbei, unul dintre preoți a transmis că urmează înmormântarea la Cimitirul Bellu, iar în acel moment, un bărbat a luat microfonul și a spus că este fiul filosofului. Este vorba despre Tom Șora, care locuiește în Germania, alături de familia lui. Acesta a ținut un discurs de câteva minute, în care a făcut câteva mărturisiri uluitoare. Acesta a spus că el a aflat întâmplător de moartea tatălui său, și mai mult decât atât, acesta a spus că relația cu tatăl lui s-a degradat în timp, pentru că în ultimii 10 ani nu a putut să ia legătura cu regretatul filosof.

„Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Nu aș fi venit să țin acest discurs, această prelegere, dacă nu m-aș fi simțit obligat să fac lucrul ăsta. E spontană, nu am pregătit-o, am improvizat acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul ăsta au fost numai lucruri foarte frumoase aduse în spirit elevat, eu voi spune alte lucruri. Scurte.

Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc și cu toții locuim în Germania. Și atunci, sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător.

Relația noastră, a familiei noastre, cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut.

Acum trei ani am făcut o chestie specială – am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019, am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă.

Și acolo am vorbit și a fost cred destul de bine ce am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou, normal, adică la telefon, personal, cu tatăl meu, care acum trei ani era lucid, se putea vorbi foarte bine cu el.

După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai faci, cum îți merge. Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”, a declarat Tom Șora.

Mihai Șora a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 106 ani, iar astăzi a fost condus, pe ultimul drum, cu onoruri militare. Slujba de înmormântare a început deja, de la ora 13.00, iar tinerii au cântat în cor, pentru ultima dată, pentru marele filosof și eseist.

Zeci de candele au fost aprinse în fața Muzeului Grigore Antipa din București, locul de întâlnire al participanților la protestele anticorupție din Piața Victoriei, de la care Mihai Șora era nelipsit. „Vicii din Piața Victoriei. Ne vedem la girafă”, este mesajul scris pe una dintre coroanele depuse la Biserica Albă, în semn de recunoștință pentru toate eforturile pe care filosoful le-a depus pentru a lupta împotriva corupției. Toți cei care au vrut să-i fie alături, pentru ultima dată, marelui filosof, s-au strâns la Biserica Albă. Apropiații și simpatizanții lui Șora au adus flori, au aprins candele și s-au rugat pentru odihna sufletului său.

Printre cei care au vrut să-i fie alături în această zi se numără și omul de știință Constantin Bălăceanu Stolnici, care a stat de dimineață, lângă căpătâiul sicriului.

Mesajul transmis de soția regretatului filosof

Luiza Palanciuc, soșia marelui filosof, a postat un mesaj plin de încărcătură emoțională, după ce Mihai Șora s-a stins din viață.

„Iubitule (…) Te vor aduce mâine seară, la ora 21, în Biserica Albă – «Biserica inimii mele», cum obişnuieşti să spui, şi te vor aşeza acolo. Iar Biserica inimii tale va rămâne deschisă peste noapte, pentru ca oamenii care te preţuiesc şi vor să-ţi fie aproape să poată veni lângă tine. A doua zi, marţi, la ora 13, va fi slujba înmormântării tale, cu părinţii Mihail, Florian şi Silviu, oameni plini de har, pe care-i iubeşti. Şi cu tinerii din cor, fermecătorul cor al Bisericii Albe, despre care ai povestit de atâtea ori…” – este mesajul postat, duminică seară, pe pagina de Facebook a filosofului, de către soţia lui.