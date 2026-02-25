Acasă » Știri » Miza reală din spatele confruntării între Kamara și Cornel Păsat, de la RXF: ”Am luptat pentru el!”

Miza reală din spatele confruntării între Kamara și Cornel Păsat, de la RXF: ”Am luptat pentru el!”

De: Simona Vlad 25/02/2026 | 22:22
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Emoție și confesiuni fără filtru în platoul Dan Capatos Show! Kamara și-a deschis inima și a vorbit despre meciul său din gala RXF cu Cornel Păsat. Invitat de Dan Capatos, artistul a clarificat de ce confruntarea a fost una încărcată și deloc simplă pentru el. Cântărețul de la „Alb Negru” a mărturisit că prietenia cu adversarul său a făcut totul mult mai greu. În spatele loviturilor din ring s-a ascuns însă o motivație infinit mai puternică, legată de fiul său, Leon.

Artistul a recunoscut că nu și-ar fi dorit să lupte împotriva lui Cornel Păsat. Cei doi se cunosc de douăzeci de ani și au împărțit mult prea multe amintiri. Kamara a spus că i-a fost dificil să fie în ring cu un om pe care îl respectă și îl consideră prieten. Chiar dacă rezultatul a fost contestat, el susține că în ring realitatea se simte diferit față de imagini. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu aș fi vrut să mă duc cu Cornel pentru că ne știm de douăzeci de ani. Avem atât de multe amintiri împreună și nu am tăria să lovesc un om pe care îl respect. Meciul a fost cu implicare emoțională și eu consider că a fost discutabil. În ring simți altceva decât se vede din afară.”

Kamara a ținut să clarifice și speculațiile apărute după meci. Kamara a spus că nu a pariat niciun leu și că a intrat în ring cu intenții sincere. Pentru el, miza nu a fost orgoliul, ci o cauză personală extrem de sensibilă.

„Nu a fost nici blat și nici aranjament, Dumnezeu mi-e martor că nu am pus un leu la pariu. Dacă voiam să fac ceva, puteam să vorbesc cu Cornel, pentru că ne leagă o prietenie. Am luptat corect și cu toată inima, fără niciun joc ascuns. Nu mă interesează speculațiile pentru că eu știu adevărul meu.”

Leon, miza reală din spatele confruntării RXF

Adevărata miză a luptei a fost însă Leon, fiul său, care se confruntă cu probleme medicale serioase și are nevoie de intervenții scumpe. Kamara a povestit că fiecare bătaie încasată și fiecare rundă dusă până la capăt au fost pentru șansa copilului său. Artistul a spus că se gândește constant la viitorul băiatului și la ce se va întâmpla peste ani. Frica, responsabilitatea și dragostea de tată l-au împins să accepte provocarea din ring.

„Am luptat pentru Leon și pentru șansa lui la o viață mai bună, asta a fost motivația mea. Dacă va fi nevoie de transplant, eu dau picioarele mele în secunda doi fără ezitare. Nu îmi pun mândria în fața sănătății copilului meu niciodată. Orice tată ar trebui să facă tot ce poate pentru copilul lui.”

Ba mai mult, Kamara a vorbit și despre dificultatea de a accepta ajutor financiar din partea oamenilor. El a recunoscut că inițial a refuzat sprijinul, din mândrie și dorința de a se descurca singur. La un moment dat, însă, a realizat că orgoliul nu poate sta în fața sănătății copilului său. Atunci a decis să accepte ajutorul, chiar dacă nu i-a fost deloc ușor.

„Mi-a fost foarte greu să accept ajutorul pentru că sunt genul care vrea să se descurce singur. La început am spus că nu pot primi bani, că trebuie să fac eu totul. Dar mi-am dat seama că nu pot pune mândria înaintea sănătății lui Leon. Când nu te confrunți cu o astfel de dramă, e ușor să vorbești din canapea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline

Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Știri
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
Gandul.ro
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața Pink Scouse
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco ...
Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco să facă un duș
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Cornel Păsat, primele declarații după lupta cu Kamara de la RXF: ”Inițial, am cerut alt adversar”
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute ...
Cristina Spătar, adevărul despre viața alături de soțul milionar. Își trăiesc iubirea la sute de kilometri distanță
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. ...
Despăgubire uriașă pentru un biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. Câți bani trebuie să-i dea Administrația Străzilor din București
Vezi toate știrile
×