Miza reală din spatele confruntării între Kamara și Cornel Păsat, de la RXF: ”Am luptat pentru el!”

Emoție și confesiuni fără filtru în platoul Dan Capatos Show! Kamara și-a deschis inima și a vorbit despre meciul său din gala RXF cu Cornel Păsat. Invitat de Dan Capatos, artistul a clarificat de ce confruntarea a fost una încărcată și deloc simplă pentru el. Cântărețul de la „Alb Negru” a mărturisit că prietenia cu adversarul său a făcut totul mult mai greu. În spatele loviturilor din ring s-a ascuns însă o motivație infinit mai puternică, legată de fiul său, Leon.

Artistul a recunoscut că nu și-ar fi dorit să lupte împotriva lui Cornel Păsat. Cei doi se cunosc de douăzeci de ani și au împărțit mult prea multe amintiri. Kamara a spus că i-a fost dificil să fie în ring cu un om pe care îl respectă și îl consideră prieten. Chiar dacă rezultatul a fost contestat, el susține că în ring realitatea se simte diferit față de imagini. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu aș fi vrut să mă duc cu Cornel pentru că ne știm de douăzeci de ani. Avem atât de multe amintiri împreună și nu am tăria să lovesc un om pe care îl respect. Meciul a fost cu implicare emoțională și eu consider că a fost discutabil. În ring simți altceva decât se vede din afară.”

Kamara a ținut să clarifice și speculațiile apărute după meci. Kamara a spus că nu a pariat niciun leu și că a intrat în ring cu intenții sincere. Pentru el, miza nu a fost orgoliul, ci o cauză personală extrem de sensibilă.

„Nu a fost nici blat și nici aranjament, Dumnezeu mi-e martor că nu am pus un leu la pariu. Dacă voiam să fac ceva, puteam să vorbesc cu Cornel, pentru că ne leagă o prietenie. Am luptat corect și cu toată inima, fără niciun joc ascuns. Nu mă interesează speculațiile pentru că eu știu adevărul meu.”

Leon, miza reală din spatele confruntării RXF

Adevărata miză a luptei a fost însă Leon, fiul său, care se confruntă cu probleme medicale serioase și are nevoie de intervenții scumpe. Kamara a povestit că fiecare bătaie încasată și fiecare rundă dusă până la capăt au fost pentru șansa copilului său. Artistul a spus că se gândește constant la viitorul băiatului și la ce se va întâmpla peste ani. Frica, responsabilitatea și dragostea de tată l-au împins să accepte provocarea din ring.

„Am luptat pentru Leon și pentru șansa lui la o viață mai bună, asta a fost motivația mea. Dacă va fi nevoie de transplant, eu dau picioarele mele în secunda doi fără ezitare. Nu îmi pun mândria în fața sănătății copilului meu niciodată. Orice tată ar trebui să facă tot ce poate pentru copilul lui.”

Ba mai mult, Kamara a vorbit și despre dificultatea de a accepta ajutor financiar din partea oamenilor. El a recunoscut că inițial a refuzat sprijinul, din mândrie și dorința de a se descurca singur. La un moment dat, însă, a realizat că orgoliul nu poate sta în fața sănătății copilului său. Atunci a decis să accepte ajutorul, chiar dacă nu i-a fost deloc ușor.

„Mi-a fost foarte greu să accept ajutorul pentru că sunt genul care vrea să se descurce singur. La început am spus că nu pot primi bani, că trebuie să fac eu totul. Dar mi-am dat seama că nu pot pune mândria înaintea sănătății lui Leon. Când nu te confrunți cu o astfel de dramă, e ușor să vorbești din canapea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline

Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €”