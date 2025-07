Fiul lui Kamara, internat în spital! Leon s-a îmbolnăvit în timpul vacanței de pe litoral: „Nu știu când se reface”

Vacanța de pe litoral s-a transformat în mai multe zile de spitalizare pentru Leon, fiul lui Kamara. Micuțul și mama sa, Oana Hănțoiu, au plecat la mare să se bucure de câteva zile de relaxare, însă distracția s-a terminat rapid, căci băiețelul a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a pățit micuțul Leon?

Fiul lui Kamara, Leon, are deja 11 ani și debordează de energie. El a fost diagnosticat la scurt timp de la naștere cu tetrapareză spastică, însă în ciuda diagnosticului greu, băiețelul este mereu cu zâmbetul pe buze. Însă, din păcate, micuțul a ajuns, din nou, la spital, iar mama sa este internată împreună cu el.

Așa cum spuneam, Oana Hănțoiu și fiul său trebuiau să petreacă șase zile pe litoralul românesc. Însă, vacanța lor s-a scurtat considerabil, asta pentru că Leon a făcut rujeolă când a fost la mare. Aceasta s-a manifestat destul de violent, cu febră puternică, așa că băiețelul a ajuns de urgență la spital.

„Vacanță e mult spus. Din 6 nopți câte erau programate, am stat 2. Am plecat spre București imediat ce am simțit că are febră, nu voiam să fiu nevoită să merg la spital acolo dacă se înrăutățeau lucrurile. Am stat mai mult în cameră pentru că apa era rece ca gheața și bătea vântul”, a declarat Oana Hănțoiu, potrivit click.ro.