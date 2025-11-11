Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta

Lavinia Pîrva și-a luat prin surprindere fanii! Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a reîntors pe băncile facultății, la vârsta de 40 de ani. Le-a împărtășit urmăritorilor ei tot. Ce specializare a aflat, dar și de ce acum? Află toate detaliile în articol!

Lavinia Pîrva își ține fanii la curent cu activitățile ei profesionale zilnice și cu momente importante din viața ei, precum cel mai recent. Bruneta a mărturisit că s-a înscris la facultate și a explicat motivul pentru care a făcut această alegere acum.

Lavinia Pîrva, studentă la 40 de ani

Cu toate că și-a obișnuit publicul cu discreție atunci când vine vorba de viața personală, Lavinia Pîrva a simțit nevoia să vorbească despre un capitol important din viața ei.

Vedeta a mărturisit că este studentă la Psihologie. Soția lui Ștefan Bănică Jr. este bucuroasă de decizia pe care a luat-o și consideră că psihologia a făcut mereu parte din ea. Nu o face pentru că așa e la modă sau pentru o diplomă.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă”, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este (…) Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt”, a scris Lavinia Pîrva, pe Facebook.

