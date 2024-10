Alexia Eram radiază de când și-a ”tras” iubit! Imaginile toamnei cu fiica Andreei Esca! Mario Fresh chiar nu mai are nicio șansă!

Alexia Eram şi Mario Fresh au luat-o pe drumuri separate, după 8 ani, dar acest lucru nu mai este un secret pentru nimeni. Ţinând cont că despărţirea a avut loc de curând, iar cei doi au petrecut mult timp împreună, fanii se gândeau că aceştia vor fi afectaţi însă… Recent CANCAN.RO a surprins-o pe fiica Andreei Esca într-o formă de zile mari. Influenceriţa părea extrem de relaxată, ba chiar avea un zâmbet larg pe faţă, semn că a lăsat definitiv trecutul în urmă!

„Te am și-n ultimul gând ce ar vrea să zboare pe geam/ Ai în inima arome de-amar/ Vezi tu, cu timpul se vor șterge și vei fi bine iar”, sunt câteva versuri din noua melodie a lui Mario Fresh care par că i se potrivesc perfect fostei iubite. Alexia Eram nu a plâns în pernă prea mult după separare, din contră, încearcă să îşi facă viaţa cât mai frumoasă. Cum poate şi cu cine poate. Şi se pare că noul început îi prieşte de minune. Fiica Andreei Esca a fost plecată într-o vacanţă în urmă cu doar câteva săptămâni, a lansat un nou brand de haine, ba mai mult decât atât, şi-a găsit alinarea în braţele unui tinerel care-i face zilele mai frumoase. Cu alte cuvinte îi merge din plin. Ba chiar am putea spune că a renăscut, având în vedere ultimele imagini în care am surprins-o.

Fiica Andreei Esca a ieşit la plimbare într-o după amiază, foarte relaxată, cu o energie debordantă şi un zâmbet molipsitor. A ieşit din scara blocului în care locuieşte, de ceva timp şi cu actualul partener, cel puţin aşa se zvoneşte. Îmbrăcată lejer, Alexia vorbea la telefon, cu cine doar ea ştie, dar conversaţia pe care o purta i-a făcut categoric ziua mai frumoasă. Şatena era foarte încântată de ce auzea şi părea că nimeni şi nimic nu ar putea să îi strice starea. Interlocutorul ar fi putut să fie o prietenă sau chiar noul partener care a făcut-o să-l uite pe artist.

Andreea Esca le-a dat binecuvântarea

Noua relaţie a şatenei ar fi privită cu ochi buni de prezentatoarea de la PROTV. Spunem acest lucru, pentru că Andreea Esca deja i-a dat FOLLOW noului ei ”ginere”, de curând. Ba mai mult, chiar și fratele Alexiei, Aris, îl urmărește pe tânărul antreprenor! Dar asta nu e tot!

Esca i-a dat ”fatala” lui Mario Fresh! După separarea de fiica sa, vedeta l-a eliminat definitiv și irevocabil pe cântăreț, cel puţin în mediul online, şi i-a dat UNFOLLOW! ☠️ (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

