Alexia Eram l-a sărutat pe iubi cu patos în mijlocul mulţimii. Nu mai există niciun dubiu! Fiica Andreei Esca a dat-o pe față

Alexia Eram a dat-o pe față! Nu se mai ascunde în privința noii cuceriri și nici nu mai dă impresia că ei ar fi doar prieteni. Iar asta pentru că marele sărut a avut loc! 🙈 Dragi cititori de presă mondenă, CANCAN.RO a fost pe fază, surprinzând imagini de neratat!

Ei bine, da! La circa două luni de la despărțirea de Mario Fresh, fiica Andreei Esca se comportă în public fix ca o femeie îndrăgostită! Dacă până acum cârcotașii ar fi putut spune că între ea și tinerelul alături de care a tot fost zărită în ultima vreme ar putea fi doar o simplă relație de prietenie, iată că tocmai influencerița demonstrează contrariul. Și nu oricum, ci oferind dovada maximă! Un sărut cu patos în mijlocul mulțimii dintr-un club din Capitală!

Alexia Eram a oficializat relația cu tânărul antreprenor

În ultima perioadă, CANCAN.RO a dezvăluit informații exclusive din viața amoroasă a Alexiei Eram! Primul material a avut în prim plan despărțirea de Mario Fresh, întâmplată prin luna septembrie a acestui an (vezi AICI detalii), iar mai apoi, am mai zis, tânăra a fost surprinsă de câteva ori de publicația noastră în compania unui bărbat care are un business cu haine sport. Cireașa de pe tort a apărut, însă, zilele trecute, când CANCAN.RO dezvăluia că tânărul i-a fost amic lui Mario Fresh, iar el și Alexia s-ar fi apropiat dinainte ca ea și cel alături de care a trăit vreme de opt ani să se separe oficial. (vezi AICI detalii) 😏

Bun! Și pentru a reveni la actualitatea actualităților, menționăm că sărutul dintre tânără și iubitul din prezent s-a întâmplat în urmă cu circa 24 de ore, atunci când cei doi au participat la petrecerea de Halloween de la Loft! Alături de un grup de prieteni, Alexia și partenerul s-au distrat la cote maxime. Bine, atâta timp cât se au unul pe celălalt… nici nu mai contează persoanele din jur! Cel puțin asta lasă ei să se înțeleagă.

“Mama soacră” – unfollow la ex, follow la next

Andreea Esca a avut și ea un “cuvânt de spus” în viața personală a fiicei sale. Între ghilimele punem, pentru că a făcut-o indirect, prin intermediul rețelelor de socializare. Concret, vedeta PRO TV l-a scos de la urmăriri pe Mario Fresh și l-a adăugat pe actualul.

Semn că încurajează pasul făcut de Alexia și n-ar vrea să existe discuții despre faptul că încă l-ar mai stalkeri pe fostul. Doamne ferește să-i mai fi scăpat și vreun like din greșeală! Cine știe ce ieșea! Cu acest unfollow s-a asigurat ca lumea. 😵‍💫

