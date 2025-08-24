Cine a câștigat Trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2025, în valoare de 50.000 de lei

Unul dintre cele mai așteptate momente ale verii a avut loc în acest weekend, pe litoral. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2025 și-a desemnat câștigătorii, după seri pline de emoție, spectacol și aplauze. După ce reflectoarele s-au stins și ultima notă muzicală a fost auzită a fost decernat și marele premiu. Cine a pus mâna pe trofeu?

Atmosfera a fost una de gală pe tot parcursul weekendului, iar scena de la malul mării a vibrat sub pașii unor nume mari ale muzicii românești. Festivalul a fost prezentat de Anca Țurcașiu și de Aurelian Temișan, iar în juriu s-au aflat figuri emblematice ale scenei muzicale: Horia Moculescu, Corina Chiriac și Monica Anghel. Aceștia au avut o misiune dificilă, alegând câștigătorii dintre zeci de concurenți talentați.

Trofeul Mamaia 2025

Cea de-a 62-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a fost, fără îndoială, una care va rămâne în amintirea publicului. Pe scenă s-au succedat recitaluri de excepție susținute de artiști consacrați, precum Fuego și Lidia Buble, dar și prestații impresionante ale tinerelor talente aflate în plină ascensiune.

Apogeul a fost atins duminică seară, 24 august, în cadrul Galei Laureaților. Aici, au fost acordate premiile pentru secțiunile Interpretare și Creație, iar toate privirile au fost ațintite spre cel mai râvnit premiu al serii: trofeul festivalului.

Câștigătoarea ediției 2025 a fost desemnată Cristina Sofia Damian, cu piesa „Prima iubire ești tu”, o creație semnată de Adrian Daminescu. Trofeul i-a fost înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, alături de un premiu consistent în valoare de 50.000 de lei.

Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2025

Cea de-a 62-a ediție a festivalului de muzică ușoară „Mamaia” a ajuns la final. Duminică, 24 august, a avut loc Gala Laureaților pentru cele două secțiuni ale concursului, Interpretare și Creație. Iată premiile oferite:

Secțiunea Interpretare:

Premiul al III-lea, în valoare de 10.000 lei: Eduard Anghelescu. A cântat în concurs piesa „Vei fi mereu” compusă de Viorel Gavrilă, pe textul lui Daniel Iordăchioaei.

Premiul al II-lea, în valoare de 20.000 lei: Alexandra Sârghi. A cântat în concurs piesa „România”, pe muzica și textul lui Adrian Daminescu.

Premiul I, în valoare de 30.000 lei: Ionuț Danil. A cântat în concurs piesa „Dacă ploaia s-ar opri” (muzica și textul: Adi Bărar).

Secțiunea Creație

Premiul al III-lea, în valoare de 10.000 lei: „Mi-e dor” (muzica: Moni-k / interpret: Romeo Zaharia)

Premiul al II -lea, în valoare de 20.000 lei: „Someone like you” (muzica, text și interpretare: Ovi Jacobsen)

Premiul I, în valoare de 30.000 lei: „Te-am iubit” (muzica și textul: Sergiu Rudichi, interpretă: Delia Racu)

