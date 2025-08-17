Mihai Trăistariu se vrea “regele litoralului”, dar a pățit-o grav cu… ”clienta profesoară”! ”M-a terorizat!” A vrut să cheme Poliția!

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Mihai Trăistariu a intrat serios în afacerile estivale, care îi aduc sume frumoase în conturi. Însă nu suficiente pentru planurile mărețe pe care le are. A mers la bancă pentru a-și face un credit, însă a fost refuzat, așa că se gândește să apeleze la altă strategie: fonduri europene. Pe de altă parte, continuă peripețiile cu turiștii pe care îi cazează în cele opt apartamente pe care le deține în Mamaia. Și anul acesta, a luat țeapă de la rău platnici, iar o doamnă l-a “terorizat”! Toate declarațiile și detaliile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, le puteți citi în rândurile de mai jos.

Artistul spune că turismul „merge brici” la el, așa că ar fi momentul perfect să ridice o clădire impunătoare pe litoral. Problema? Ca orice vis mare, costă enorm. Planul cu banca a picat, dar Mihai nu renunță. Acum ia în calcul fondurile europene, un proiect prin care să reușească să ridice hotelul mult visat.

Până atunci, Mihai Trăistariu își continuă munca în turism cu cele opt apartamente pe care le deține la mare. Afacerea îi aduce profit frumos, dar și o mulțime de povești savuroase. Una dintre cele mai amuzante întâmplări din această vară a avut-o cu o turistă foarte…organizată.

Mihai Trăistariu, refuzat de bancă

Vrea să dea lovitura pe litoral și să ridice un hotel luxos, însă artistul a fost refuzat în momentul în care a cerut ajutorul băncii, cu toate că era dispus să garanteze cu toate imobilele pe care le are în Mamaia. Deocamdată, interpretul nu câștigă un milion de euro pe an, pentru a putea să obțină “ok-ul” băncii, însă are o nouă strategie.

“Mă tentează să-mi fac un hotel, pentru că turismul merge foarte bine la mine. Dar tot mă preocup să văd, nu știu, ori cu fonduri europene, ori cu un împrumut mult mai mare la bancă. Dar nu vor să-mi dea cei de la bancă, mă costă un milion de euro, iar ei îmi dau 100-200.000 de euro. Trebuie să am și venituri de măsura aia și eu n-am chiar așa. Adică dacă vrei un milion de euro, trebuie să ai venituri de un milion, dar eu câștig pe an vreo 100.000 de euro. Am spus că aș garanta cu apartamentele, pentru că am 8 apartamente, dar nu vor așa”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Țepele de vară continuă și anul acesta pentru artist

La începutul sezonului estival, Mihai Trăistariu a avut parte de o întâmplare hazlie. O turistă bine organizată a venit cu o listă uriașă cu întrebări, mai ceva ca la un interviu. Iar una dintre dorințele arzătoare era să ajungă la “colegul” de business din altă stațiune, Răzvan Botezatu. Însă pe lângă momentele amuzante, vin și episoadele neplăcute. Vara aceasta, Mihai a bifat prima „țeapă” pe anul 2025, cu o familie care s-a făcut nevăzută după 2 nopți petrecute pe litoral.

“Ca de fiecare dată, mereu am peripeții cu turiștii. De data asta, o turistă mi-a făcut o listă cu întrebări, de parcă era profesoară și dădeam examen. Avea avea o listă scrisă cu 20 de întrebări. M-a întrebat cum poate ajunge cu microbuzul la Răzvan Botezatu, unde găsește magazine, de unde poate lua nu știu ce, unde găsește un ATM, era o doamnă de vreo 60 de ani care m-a terorizat cu listuța, ca la școală.

Apoi am avut iar o situație cu o familie care n-a plătit. A stat două nopți, au zis că virează banii și au plecat fără să vireze. Apoi m-au blocat peste tot și am pierdut, era iunie, la sfârșit, și era de plată 500 de lei. Nu e o avere, dar nu e ok. Nu am luat nici datele lor, buletine, pentru că eram plecat. Am doar discuția, am făcut niște capturi, am vrut să o dau la poliție, dar am renunțat, mai mult mai complic pentru 500 de lei. Am zis că de la anul o să cer banii în avans, ca la hotel”, a mai povestit artistul.

