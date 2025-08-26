Timpul are darul de a pecetlui destine, dar și de a aduce înapoi momente memorabile. După 40 de ani, Simona Florescu a revenit pe scena Festivalului Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, acolo unde, în anul 1985, cucerea inimile juriului și ale publicului, obținând marele trofeu, în vremea în care festivalul era un “San Remo” al României. Acela a fost momentul glorios în care și-a legat numele pentru totdeauna de istoria muzicii ușoare românești.

Revenirea Simonei Florescu pe scena celebrului festival de la Mamaia a fost nu doar un act artistic, ci și o adevărată sărbătoare a amintirilor, dar și a continuității. O dublă celebrare, întrucât apariția sa a avut loc cu puțin înainte de ziua sa de naștere, pe care o sărbătorește astăzi, 26 august. Luminile reflectoarelor au surprins-o la fel de grațioasă, cu aceeași voce caldă, plină de sensibilitate.

Momentul a căpătat o încărcătură aparte atunci când, pe scenă, alături de îndrăgita artistă, a urcat nepoțica sa, Anastasia, aducând candoarea unei noi generații și demonstrând că talentul se moștenește pe deplin. Cele două au cântat împreună cunoscutul șlagăr ”Ce mică-i vacanța mare”, ceea ce a reprezentat una dintre marile surprize ale serii.

Simona Florescu a încântat publicul pe scena Festivalului de la Mamaia

Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia a fost ca o filă de album redeschisă cu emoție. Simona Florescu a interpretat, de altfel, și piesa “Ne mai vedem și mâine”, un moment care a atins inimile celor prezenți. După patru decenii, pe scena festivalului i-a fost alături și Paul Surugiu “Fuego”, care a transformat momentul într-un tablou armonios, în care vocile s-au împletit într-un spectacol de excepție.

Pe pagina sa de Facebook, Simona Florescu a postat un mesaj înduioșător despre șlagărul care a consacrat-o, dar i-a adus și mulțumiri colegului său de breaslă, care i-a fost partener de scenă.

“Mulțumesc maestrului Ion Cristinoiu, care e acolo printre îngeri, pentru melodia aceasta care a dus la consacrarea mea. De aceea am ales-o. Și mulțumesc din suflet, Paul Surugiu Fuego, pentru că ești singurul care se gândește la colegi și readuce în fața publicului minunat melodiile șlagăre”, a scris artista.

