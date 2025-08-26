Acasă » Știri » Simona Florescu, arc peste timp la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia. A revenit după patru decenii de la obținerea Marelui Trofeu. Cine a apărut pe scenă alături de artistă

Simona Florescu, arc peste timp la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia. A revenit după patru decenii de la obținerea Marelui Trofeu. Cine a apărut pe scenă alături de artistă

De: Daiana Chiriac 26/08/2025 | 10:36
Simona Florescu, arc peste timp la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia. A revenit după patru decenii de la obținerea Marelui Trofeu. Cine a apărut pe scenă alături de artistă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Timpul are darul de a pecetlui destine, dar și de a aduce înapoi momente memorabile. După 40 de ani, Simona Florescu a revenit pe scena Festivalului Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, acolo unde, în anul 1985, cucerea inimile juriului și ale publicului, obținând marele trofeu, în vremea în care festivalul era un “San Remo” al României. Acela a fost momentul glorios în care și-a legat numele pentru totdeauna de istoria muzicii ușoare românești.

Revenirea Simonei Florescu pe scena celebrului festival de la Mamaia a fost nu doar un act artistic, ci și o adevărată sărbătoare a amintirilor, dar și a continuității. O dublă celebrare, întrucât apariția sa a avut loc cu puțin înainte de ziua sa de naștere, pe care o sărbătorește astăzi, 26 august. Luminile reflectoarelor au surprins-o la fel de grațioasă, cu aceeași voce caldă, plină de sensibilitate.

Simona Florescu, din nou pe scena Festivalului de la Mamaia, după patru decenii de la obținerea marelui trofeu.
Simona Florescu, din nou pe scena Festivalului de la Mamaia, după patru decenii de la obținerea marelui trofeu

Momentul a căpătat o încărcătură aparte atunci când, pe scenă, alături de îndrăgita artistă, a urcat nepoțica sa, Anastasia, aducând candoarea unei noi generații și demonstrând că talentul se moștenește pe deplin. Cele două au cântat împreună cunoscutul șlagăr ”Ce mică-i vacanța mare”, ceea ce a reprezentat una dintre marile surprize ale serii.

Simona Florescu a încântat publicul pe scena Festivalului de la Mamaia

Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia a fost ca o filă de album redeschisă cu emoție. Simona Florescu a interpretat, de altfel, și piesa “Ne mai vedem și mâine”, un moment care a atins inimile celor prezenți. După patru decenii, pe scena festivalului i-a fost alături și Paul Surugiu “Fuego”, care a transformat momentul într-un tablou armonios, în care vocile s-au împletit într-un spectacol de excepție.

Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă...
Simona Florescu, pe scenă, alături de nepoțica sa, Anastasia.
Simona Florescu, pe scenă, alături de nepoțica sa, Anastasia

Pe pagina sa de Facebook, Simona Florescu a postat un mesaj înduioșător despre șlagărul care a consacrat-o, dar i-a adus și mulțumiri colegului său de breaslă, care i-a fost partener de scenă.

“Mulțumesc maestrului Ion Cristinoiu, care e acolo printre îngeri, pentru melodia aceasta care a dus la consacrarea mea. De aceea am ales-o. Și mulțumesc din suflet, Paul Surugiu Fuego, pentru că ești singurul care se gândește la colegi și readuce în fața publicului minunat melodiile șlagăre”, a scris artista.

CITEȘTE ȘI: Rețeta „tinereții fără bătrânețe” a Simonei Florescu: „Sunt la vârsta la care trebuie să…”

Simona Florescu a lansat melodia care unește inimi! Iubirea, dusă la superlativ în „Toată Dragostea Mea”

Tags:
Iți recomandăm
La Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, victoria e de partea ta
Știri
La Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, victoria e de partea ta
Pică sau nu Guvernul Bolojan? Liderii PSD lansează acuzații dure
Știri
Pică sau nu Guvernul Bolojan? Liderii PSD lansează acuzații dure
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Gandul.ro
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze....
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii...
Parteneri
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
Click.ro
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Digi24
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Antonio Banderas
kanald.ro
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Funcția din Waze care schimbă modul în care percepi blocajele rutiere și pe care Google Maps nu o are
go4it.ro
Funcția din Waze care schimbă modul în care percepi blocajele rutiere și pe care Google...
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului...
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Fanatik.ro
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă...
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele...
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST...
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut face
as.ro
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut...
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius...
Zvonuri explozive despre Meghan Markle: „căsătorie secretă” și o posibilă fiică ascunsă. Cine ar putea fi
radioimpuls.ro
Zvonuri explozive despre Meghan Markle: „căsătorie secretă” și o posibilă fiică ascunsă. Cine ar putea...
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți...
„De ce l-a vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB?”. Mihai Stoica a dezvăluit totul, după ce atacantul a intrat în colimatorul patronului
Fanatik.ro
„De ce l-a vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB?”. Mihai Stoica a...
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
La Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, victoria e de partea ta
La Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, victoria e de partea ta
Pică sau nu Guvernul Bolojan? Liderii PSD lansează acuzații dure
Pică sau nu Guvernul Bolojan? Liderii PSD lansează acuzații dure
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ...
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ”A moștenit-o de la mine!”
Alex Pițurcă s-a despărțit de bruneta misterioasă și suferă în tăcere? Ce mesaj a postat fostul ...
Alex Pițurcă s-a despărțit de bruneta misterioasă și suferă în tăcere? Ce mesaj a postat fostul fotbalist
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Imagini sfâșietoare! Ștefania și Ștefan sunt înmormântați împreună. Trebuiau să fie mire și ...
Imagini sfâșietoare! Ștefania și Ștefan sunt înmormântați împreună. Trebuiau să fie mire și mireasă, iar acum…
Vezi toate știrile
×