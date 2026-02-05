Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele

În următorii 13 ani (2026-2039), semnele zodiacale vor suferi o transformare profundă determinată de Neptun în Berbec, care va muta atenția colectivă de la visarea pasivă (ultimii 15 ani în Pești) la creația activă. Pe măsură ce Neptun, planeta spiritualității și a viselor, se contopește cu Berbecul, semnul aprins al acțiunii, suntem chemați colectiv să ne transformăm idealurile în realitate, adesea prin pași îndrăzneți și independenți. Această eră este marcată de nevoia de curaj, de încredere în sine și de eliberarea de sistemele învechite.

Neptun a reintrat în Berbec pe 26 ianuarie 2026. Acum, Neptun va rămâne în Berbec până în 2039, aducând ani de influență astrologică. În următorul deceniu sau aproximativ 13 ani, Neptun, planeta spiritualității, idealismului și tărâmurilor superioare, va tranzita prin semnul direct și îndrăzneț al focului, Berbecul.

Deoarece Neptun are nevoie de aproximativ 165 de ani pentru a orbita prin toate cele douăsprezece semne zodiacale, acest tranzit este unul unic în viață, având un impact asupra fiecărui semn zodiacal în mod individual și colectiv. Pentru a face acest lucru, trebuie să analizăm cu sinceritate ceea ce funcționează și ceea ce nu mai funcționează. Colectiv, ne putem aștepta ca adevăruri majore să iasă la suprafață, chemându-ne să luăm măsuri proactive și să încetăm să vorbim pasiv despre idealurile noastre.

GEMENI

Gemenii se concentrează pe creșterea socială în următorul deceniu. Odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, nevoia lor de prietenie autentică și sinceră devine necesară. Munca în echipă face ca visul să devină realitate. Cu toate acestea, s-ar putea să fie nevoie mai întâi să îmbrățișeze singurătatea sau căile pionieratului pentru a-și găsi adevărata „trib”. Acest tranzit îi va împuternici să găsească vindecarea, înlocuind hiperindividualitatea cu sisteme de sprijin interpersonal.

LEU

Acest tranzit al lui Neptun în Berbec îi împinge pe Leu să iasă în lume. Dincolo de zona lor de confort se află milioane de potențiale și posibilități neexplorate. În loc să se conformeze ideologiilor celor cu care sunt obișnuiți, universul îi împinge să călătorească, literal sau metaforic, și să întâlnească oameni care îi ajută să-și găsească adevărul autentic.

SCORPION

Pe măsură ce Neptun intră în Berbec, Scorpionul este încărcat și motivat să devină cea mai bună versiune a sa. Rutina zilnică se schimbă pentru a reflecta nevoile, dorințele și obiectivele individuale. În loc să se piardă în productivitate fără sens, vor să fie strategici, conștienți și atenți la modul în care își investesc timpul și energia. Acest tranzit îi face mai conștienți, mai puternici și mai încrezători în direcția vieții lor.

