Acasă » Știri » Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele

Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 11:28
Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele
Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele/ sursă foto: social media

În următorii 13 ani (2026-2039), semnele zodiacale vor suferi o transformare profundă determinată de Neptun în Berbec, care va muta atenția colectivă de la visarea pasivă (ultimii 15 ani în Pești) la creația activă. Pe măsură ce Neptun, planeta spiritualității și a viselor, se contopește cu Berbecul, semnul aprins al acțiunii, suntem chemați colectiv să ne transformăm idealurile în realitate, adesea prin pași îndrăzneți și independenți. Această eră este marcată de nevoia de curaj, de încredere în sine și de eliberarea de sistemele învechite.

Neptun a reintrat în Berbec pe 26 ianuarie 2026. Acum, Neptun va rămâne în Berbec până în 2039, aducând ani de influență astrologică. În următorul deceniu sau aproximativ 13 ani, Neptun, planeta spiritualității, idealismului și tărâmurilor superioare, va tranzita prin semnul direct și îndrăzneț al focului, Berbecul.

Deoarece Neptun are nevoie de aproximativ 165 de ani pentru a orbita prin toate cele douăsprezece semne zodiacale, acest tranzit este unul unic în viață, având un impact asupra fiecărui semn zodiacal în mod individual și colectiv. Pentru a face acest lucru, trebuie să analizăm cu sinceritate ceea ce funcționează și ceea ce nu mai funcționează. Colectiv, ne putem aștepta ca adevăruri majore să iasă la suprafață, chemându-ne să luăm măsuri proactive și să încetăm să vorbim pasiv despre idealurile noastre.

Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele
Cum se vor transforma zodiile în următorii 13 ani. Vești bune pentru trei dintre ele/ sursă foto: social media

GEMENI

Gemenii se concentrează pe creșterea socială în următorul deceniu. Odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, nevoia lor de prietenie autentică și sinceră devine necesară. Munca în echipă face ca visul să devină realitate. Cu toate acestea, s-ar putea să fie nevoie mai întâi să îmbrățișeze singurătatea sau căile pionieratului pentru a-și găsi adevărata „trib”. Acest tranzit îi va împuternici să găsească vindecarea, înlocuind hiperindividualitatea cu sisteme de sprijin interpersonal.

LEU

Acest tranzit al lui Neptun în Berbec îi împinge pe Leu să iasă în lume. Dincolo de zona lor de confort se află milioane de potențiale și posibilități neexplorate. În loc să se conformeze ideologiilor celor cu care sunt obișnuiți, universul îi împinge să călătorească, literal sau metaforic, și să întâlnească oameni care îi ajută să-și găsească adevărul autentic.

SCORPION

Pe măsură ce Neptun intră în Berbec, Scorpionul este încărcat și motivat să devină cea mai bună versiune a sa. Rutina zilnică se schimbă pentru a reflecta nevoile, dorințele și obiectivele individuale. În loc să se piardă în productivitate fără sens, vor să fie strategici, conștienți și atenți la modul în care își investesc timpul și energia. Acest tranzit îi face mai conștienți, mai puternici și mai încrezători în direcția vieții lor.

Zodia cu mari probleme de sănătate în februarie. Cristina Demetrescu: „În special la inimă”

3 zodii care vor primi măriri de salariu în următoarele 3 luni. Acești nativi devin favoriții șefilor în februarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este cel mai nesănătos lapte? Mulți dintre români îl consumă
Știri
Care este cel mai nesănătos lapte? Mulți dintre români îl consumă
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”
Știri
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg
Gandul.ro
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare și...
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China
Digi 24
Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Digi24
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg
Gandul.ro
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape ...
Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Care este cel mai nesănătos lapte? Mulți dintre români îl consumă
Care este cel mai nesănătos lapte? Mulți dintre români îl consumă
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”
Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter: „Să duceți ...
Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter: „Să duceți totuși ceva și soției”
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
Vezi toate știrile
×