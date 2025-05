Fostul fotbalist al campioanei și-a mințit soția că se duce la muntele Athos, dar a ajuns cu amanta la Salonic și… Scandal în club, gelozie, agresiuni în camera de hotel!

Ce ar fi showbizul fără un amantlâc bine ascuns, dar pe care imediat îl depistăm noi, căci de asta suntem aici. El, fost mijlocaș la FC Farul, campioană în două rânduri, ea, o tânără domnișoară singură și fără obligații. Bărbatul poza într-un familist convins, căsătorit de 23 de ani și având o fată adolescentă în vârstă de 15. Locuiește cu familia la Medgidia, Constanța, și nimeni nu ar fi bănuit că mai face vizite prin Capitală, nu pentru afaceri, ci pentru plăcere. Spunem asta pentru că fostul fotbalist, în drumurile lui în Capitală, se întâlnea cu amanta lui în vârstă de 33 de ani. Doar că, recent, cei doi au fost implicați într-un scandal de proporții. Bărbatul ar fi agresat-o pe tânără într-o cameră de hotel în Grecia. Ea a depus plângere penală, și-a scos certificat medico-legal și este pregătită să-l înfrunte. CANCAN.RO are povestea savuroasă, în exclusivitate.

Dacă nu ați făcut-o deja, vă recomandăm să luați popcorn și să începeți lectura. Nu de alta, dar povestea este demnă de scenariul unei telenovele și începe în urmă cu un an, atunci când Cristian Bardu, fostul mijlocaș la FC Farul, și Susana Popa, o tânără liberă de contract și dornică de distracție, s-au întâlnit și au decis că se simt foarte bine împreună.

Au trecut peste faptul că bărbatul era căsătorit de 23 de ani și are o fiică adolescentă în vârstă de 15 ani și au decis să dea frâu liber sentimentelor. Au început o relație, doar că recent, aflați în vacanță în Grecia, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată! Un scandal de proporții a avut loc la hotelul în care se aflau, iar situația a scăpat de sub control!

Fostul fotbalist acuzat de amantă că a agresat-o! Femeia vine cu dovezi și probe

Pe numărul de telefon de pont ne-a contactat Susana Popa, pentru a ne dezvălui ”nebunia”. „Noi ne vedeam de un an și ceva, el vine în București de două ori pe săptămână câte două zile. Am mai fost împreună în vacanțe la Paris. Ne-am văzut săptămâna trecută pe Nordului, că acolo activează el. Nu era nimic constant, ne vedeam cât să ne simțim bine și cam asta era. Eu știu că este căsătorit, are o fată de 15 ani, stă cu familia la Megidia, dar mai venea pe aici și se vedea cu mine”, începe povestea Susanei.

Nimic nemaiîntâlnit până aici. El, bărbat căsătorit, mai dorește să iasă din monotonie, ea, fără partener, caută să se distreze și să-și aline singurătatea cu un domn galant… Așa credea!

(CITEȘTE ȘI: Amanta (devenită, între timp, titulara) ICH este gravidă?! Tatăl ar fi pufosul Goe, fiul unui multimilionar imobiliar)

Cei doi au plecat, din nou, într-o vacanță în Grecia, la Salonic, acolo unde a avut loc un incidentul. Bărbatul, care ar fi spus familiei sale că se află pe Muntele Athos, și-ar fi pierdut controlul și ar fi agresat-o pe amanta lui.

„Povestea pe care o spune familiei este că el se duce la Muntele Athos. Eram în Grecia la Salonic. Totul a fost bine joi seara când am ajuns, vineri seara când eram în club a început scandalul. Totul a pornit de la gelozia lui. Dansam, iar el mi-a spus să stau jos, să nu mai dansez pentru că bălesc alții la mine.

Mentalitatea lui era că dacă am venit cu el, să fac ce vrea el, să nu se uite nimeni la mine. Era un puștan care părea că mă filmează și chiar m-am dus și l-am întrebat dacă m-a filmat. Mi-a răspuns că nu și asta a fost. Și până la urmă ce contează dacă m-a filmat, că nu am nimic de ascuns. Eu sunt singură, nu trebuie să dau explicații nimănui. M-a smucit și m-a trântit pe canapea”, susține Susana Popa, pentru CANCAN.RO.

Episodul agresiv dintre ei nu s-a încheiat în club, căci, ajunși în camera de hotel din Grecia, spiritele s-au încins. Orbit de gelozie, bărbatul a început să o agreseze pe iubita lui.

„Când am ajuns la cazare, m-a strâns de gât și apoi m-a smotocit, m-a împins. M-a strâns tare de mâini și de gât. A zis că, dacă am venit cu el în vacanță, să fac ce vrea el. Și de acolo a pornit, pentru că eu i-am răspuns la rândul meu: Nu sunt ultima moartă de foame să fac ce vrei tu! Atunci s-au încins spiritele. Era sub influența alcoolului, dar nu într-atât încât să fie un factor determinant, să nu mai știe ce face. Știa exact ce face!”, a declarat tânăra.

Susana susține că nu se aștepta niciodată ca bărbatul să-și iasă din fire, mai ales că era foarte îndrăgostit de ea.

„Nu mă așteptam să facă scandal, că nu-l ajută nici fizicul, are 1.70 și îmi pupa picioarele la propriu. A adunat multe frustrări. Nu a dat semne de gelozie la început, dar cred că ce l-a instigat a fost faptul că eu i-am spus că nu are drept să fie gelos că el este însurat”, mai spune ea.

Imediat după episodul violent din camera de hotel din Grecia, tânăra a fost dusă de cuplul cu care se aflau la aeroport și a plecat spre București. Ajunsă în Capitală, șatena a mers la Poliție, a depus o plângere și și-a scos certificat medico-legal.

„Noi nu am plecat împreună cu avionul, a mai fost un cuplu cu noi care nu a intervenit deloc, pur și simplu s-a uitat ca la spectacol. M-a scos afară, mi-a aruncat trolerul și adidașii, doar că îmi uitasem pașaportul. A venit cuplul care mai era cu noi, și el însurat și cu amanta acolo, am aflat ulterior, și m-au dus la aeroport. Am ajuns la 6 dimineața în aeroport și aveam zbor la 13.00, dar am preferat să stau acolo decât să mai stau lângă el. Imediat cum am ajuns în țară, mi-am scos un certificat medico-legal și am depus o plângere la secția 6 de poliție”, a declarat Susana Popa.

(VEZI ȘI: Amantlâcul anului. Adrian Ilie a pipăit-o și a sărutat-o chiar în stradă pe fosta iubită a lui Vasile Turcu)

Cristian Bardu se apără: „O țineam să nu fie agresivă! Am și eu vânătăi, îmi voi scoate certificat!”

Contactat de CANCAN.RO, Cristian Bardu și-a spus punctul de vedere.

„Noi nu am mai vorbit din noiembrie, ea a fost cea care m-a contactat acum două săptămâni, apoi tot ea m-a contactat marți seară. M-a întrebat dacă sunt în București, i-am spus că sunt în Grecia, că îi pot da locația și, dacă vrea, poate să vină. Eram de luni în vacanță, conversația a avut loc marți, iar joi ea a venit. Vineri s-a întâmplat altercația în club.

Ea dansa foarte lasciv, iar eu sunt un bărbat foarte serios. În momentul în care dansa, persoanele de la masa de lângă au început să o filmeze. Eu i-am spus atât: nu mai dansa, că te filmează lumea! Moment în care ea a mers la masa bărbaților ălora, probabil să le ceară filmarea. Vă dați seama că am tras-o de mână: ai înnebunit?! Am plecat în acel moment din club. Eu am filmări cu ea când se vede clar că pleacă de la club liniștită”, a venit replica fostul fotbalist.

Întrebat cum de domnișoara s-a ales cu vânătăi pe brațe și gât, Cristian Bardu a susținut că: „Ea s-a ales cu vânătăile acelea pentru că o țineam ca să nu fie agresivă. Am și eu vânătăi pe gât, am un picior luat în spate, pot și eu foarte ușor să-mi scot un certificat medico-legal. A existat gelozia ei, iar eu o țineam de brațe ca să nu dea în mine, despre asta este vorba.

Noi ne-am văzut o dată în august-septembrie, apoi am mai ieșit de câteva ori prin București. Nu ne-am mai vorbit o perioadă din cauza geloziei ei, nu a mea. Nu am cum să fiu gelos eu, eu sunt o persoană căsătorită, nu am cum să fiu gelos. Ea era sub influența băuturilor alcoolice, eu am doi martori care pot confirma asta. Eu nu lovesc femei, nu se pune problema de așa ceva”.

În plus, Bardu susține că tânăra are un plan bine pus la punct pentru a-l determina ori să renunțe la soție, ori să îi ofere ei daune materiale.

„Sunt cu soția mea de 23 de ani, nu ne-am certat niciodată, avem o relație frumoasă. Îmi pare rău că s-a întâmplat. Eu cred că vrea să obțină de la mine niște daune materiale, eu așa cred, pentru că m-a provocat. Este foarte deranjată că eu sunt căsătorit și că nu renunț la mariajul meu pentru ea”, a mai declarat Cristian Bardu, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.