Nadir nu își uită prima dragoste, dar nici pe Randi, omul care l-a lansat: “Mă ia plânsul!”

Nadir a cunoscut succesul alături de Randi, când piesa „Prietena ta” se auzea pe toate stațiile de difuzare din România. Între timp, artistul a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a apucat de construit case în Tunari. Însă trecutul nu-i dă pace vedetei, care dorește să se întoarcă în domeniul muzical. Sau cel puțin asta susține Nadir, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO!

Fostul concurent de la X Factor face mărturisiri despre relația cu Andrei Ropcea, artistul care l-a adus în prim-planul industriei muzicale. Cei doi au rămas prieteni foarte buni, însă drumurile li s-au separat. Nadir își ocupă timpul cu imobiliarele, dar și cu viața de familie, în compania celor doi copii.

Fostul coleg de scenă al lui Randi, acaparat de viața alături de doi copii: „Mă gândesc să nu-l fac pe al treilea!”

CANCAN.RO: Cu ce îți ocupi viața, în general?

Nadir: Liniște și pace. Construim, am vândut casele din Tunari, ne relaxăm.

CANCAN.RO: Tu erai cu soția și în perioada de glorie, când apăreai peste tot, pe la TV și radio?

Nadir: Da, și am rezistat, dar eu sunt băiat cuminte.

CANCAN.RO: Viața de tătic cum funcționează?

Nadir: Este foarte frumoasă, viața de tătic e extraordinară, am doi copii minunați și mă gândesc să nu-l fac pe al treilea, așa că rămân cu doi. Trebuie să mă concentrez, să fiu atent la cei doi, de la trei intervin altele. Poate ai nevoie de două mame, nu e bine! Tocmai ne-am mutat și noi, să se obișnuiască copiii cu casa.

Nadir nu își uită prima dragoste, chiar dacă s-a axat pe imobiliare: „Mă ia plânsul, sunt supărat când nu fac muzică!”

CANCAN.RO: Banii investiți de tine au fost câștigați din muzică sau ai avut „capital” de acasă?

Nadir: Au fost și munciți și dobândiți, parveniți. Am muncit, eu muncesc de mic, dar am avut și noroc de o familie cu stare financiară bună. Să nu fiu nesimțit acum, să zic că am mâncat pietre, dar e bine, ne descurcăm.

CANCAN.RO: Muzică mai faci?

Nadir: Fac, că mă ia plânsul, sunt supărat când nu fac muzică, n-am avut timp, dar promit că vin tare.

CANCAN.RO: Cu Randi mai vorbești?



Nadir: Da, normal, chiar m-am întâlnit cu el mai acum vreo săptămână.

