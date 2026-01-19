Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant”

Prietena Andreei Bostănică a răbufnit! Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Ce a avut de spus despre activitatea prietenei sale din Dubai? Toate detaliile în articol.

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase și s-a confruntat cu multe critici în mediul online. Influencerița a fost chiar acuzată și de trafic de persoane în Dubai (VEZI AICI). Prietena ei s-a săturat de tot ce aude și a ieșit în față pentru a spune adevărul.

Prietena Andreei Bostănică, adevărul despre viața influenceriței

Tânăra a povestit tot ce făcea alături de Andreea Bostănică în Dubai și a mărturisit că tot ceea ce se spune despre ea este neadevărat.

„A fost acuzată de trafic de persoane. Hai să vă zic eu de ce. Pentru că are o casă de vacanță în Dubai, iar Dubaiul a devenit nu știu de când asociat cu acest tip de meserie. Și vreau să vă zic, dragilor, că eu sunt vie după ce am fost în vacanță cu Andreea. Da, eu sunt una din prietenele pe care a luat-o în vacanță de ziua ei, cu care și-a sărbătorit ziua în Dubai. Și hai să vă mai zic ceva foarte interesant. Noi ne rugam de ea, băi, hai, fată, să mergem la club, hai să ieșim până mai târziu. Ea la ora 11 era în pijamale, deja spălată deja pregătită de somn. Și mi se pare foarte frustrant cum niște persoane încearcă să aducă acuzații false, nefondate, unei persoane pe care nici măcar nu o cunosc. Niște acuzații fără dovezi. Nu orice fată care merge în Dubai trebuie neapărat să facă chestii neortodoxe, ok?”, a spus tânăra.

Mai mult, ea a punctat și faptul că din exterior așa pare, asta pentru că și ea ar fi crezut toate zvonurile care circulă dacă nu ar fi ajuns să o cunoască personal pe influenceriță.

„Și vă zic sincer, eu înainte să o cunosc pe Andreea, o vedeam mult mai… adică aș fi zis tot ce spuneți voi despre ea. Dacă n-aș fi cunoscut-o, m-aș fi uitat de clipurile voastre și aș fi spus, da băi, oamenii ăștia au dreptate. Dar ce să vedeți, a fost exact opusul. Am cunoscut-o și mi-am dat seama că este o fată extrem de mișto, extrem de umană și chiar m-a lăsat impresionată față de alte persoane din mediul online pe care le-am cunoscut. Am crezut că sunt foarte mișto și înainte să le cunosc aveam o părere bună despre ele.”, a continuat ea.

La final, tânăra a aruncat bomba: fostul ei iubit despre care toți credeau că este arab ar fi, de fapt, de origine rusă.

„Și nu mai zic, iubitul ei de naționalitate arabă, cum ziceați toți că e arab, vă zic eu, nu e arab, cu arabii nu vorbești în rusă. Andreea vorbea doar în rusă cu iubitul ei. Deci încercați să fiți mai buni și nu mai aduceți acuzații false, nefondate și fără dovezi unor persoane care nu v-au greșit cu nimic. Și poate că dacă și-ar filma toată viața, ați realiza și voi ce fel de persoană e. Vă pup!”, a finalizat prietena Andreei Bostănică.

