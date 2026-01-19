Acasă » Știri » Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant”

Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant”

De: Denisa Iordache 19/01/2026 | 21:56
Prietena Andreei Bostănică face dezvăluiri
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Prietena Andreei Bostănică a răbufnit! Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Ce a avut de spus despre activitatea prietenei sale din Dubai? Toate detaliile în articol. 

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase și s-a confruntat cu multe critici în mediul online. Influencerița a fost chiar acuzată și de trafic de persoane în Dubai (VEZI AICI). Prietena ei s-a săturat de tot ce aude și a ieșit în față pentru a spune adevărul.

Prietena Andreei Bostănică, adevărul despre viața influenceriței 

Tânăra a povestit tot ce făcea alături de Andreea Bostănică în Dubai și a mărturisit că tot ceea ce se spune despre ea este neadevărat. 

„A fost acuzată de trafic de persoane. Hai să vă zic eu de ce. Pentru că are o casă de vacanță în Dubai, iar Dubaiul a devenit nu știu de când asociat cu acest tip de meserie. Și vreau să vă zic, dragilor, că eu sunt vie după ce am fost în vacanță cu Andreea. Da, eu sunt una din prietenele pe care a luat-o în vacanță de ziua ei, cu care și-a sărbătorit ziua în Dubai. Și hai să vă mai zic ceva foarte interesant. Noi ne rugam de ea, băi, hai, fată, să mergem la club, hai să ieșim până mai târziu. Ea la ora 11 era în pijamale, deja spălată  deja pregătită de somn. Și mi se pare foarte frustrant cum niște persoane încearcă să aducă acuzații false, nefondate, unei persoane pe care nici măcar nu o cunosc. Niște acuzații fără dovezi. Nu orice fată care merge în Dubai trebuie neapărat să facă chestii neortodoxe, ok?”, a spus tânăra. 

Mai mult, ea a punctat și faptul că din exterior așa pare, asta pentru că și ea ar fi crezut toate zvonurile care circulă dacă nu ar fi ajuns să o cunoască personal pe influenceriță. 

„Și vă zic sincer, eu înainte să o cunosc pe Andreea, o vedeam mult mai… adică aș fi zis tot ce spuneți voi despre ea. Dacă n-aș fi cunoscut-o, m-aș fi uitat de clipurile voastre și aș fi spus, da băi, oamenii ăștia au dreptate. Dar ce să vedeți, a fost exact opusul. Am cunoscut-o și mi-am dat seama că este o fată extrem de mișto, extrem de umană și chiar m-a lăsat impresionată față de alte persoane din mediul online pe care le-am cunoscut. Am crezut că sunt foarte mișto și înainte să le cunosc aveam o părere bună despre ele.”, a continuat ea.

La final, tânăra a aruncat bomba: fostul ei iubit despre care toți credeau că este arab ar fi, de fapt, de origine rusă. 

„Și nu mai zic, iubitul ei de naționalitate arabă, cum ziceați toți că e arab, vă zic eu, nu e arab, cu arabii nu vorbești în rusă. Andreea vorbea doar în rusă cu iubitul ei. Deci încercați să fiți mai buni și nu mai aduceți acuzații false, nefondate și fără dovezi unor persoane care nu v-au greșit cu nimic. Și poate că dacă și-ar filma toată viața, ați realiza și voi ce fel de persoană e. Vă pup!”, a finalizat prietena Andreei Bostănică.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac”

Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că te-a înșelat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Știri
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români
Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras ...
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras împlinită
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi ...
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi afecteze și mie viața!”
Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani. Sunt foarte bizare și locuiesc în Antarctica
Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani. Sunt foarte bizare și locuiesc în Antarctica
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii ...
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului
Vezi toate știrile
×