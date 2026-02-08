Acasă » Știri » Preparatul viral pe TikTok care se vinde cu suma de 500 de lei. Ce primesc clienții de banii aceștia?

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 22:25
Sursa foto: capturi TikTok
O nouă rețetă face ravagii pe TikTok și a devenit rapid un fenomen printre pasionații de mâncare, fiind distribuită în mii de clipuri care strâng milioane de vizualizări și stârnesc pofta utilizatorilor din întreaga lume. Tot mai multe persoane își doresc să consume preparatul delicios. 

Un nou preparat a devenit extrem de popular în ultima perioadă: așa-numitul „Boiled bag”, un mix de homar, crab, caracatiță, creveți și legume, gătite într-o pungă specială, direct la cuptor. Rețeta, cu origini vietnameze, a depășit rapid granițele și a ajuns un fenomen internațional, fiind adoptată inclusiv de restaurantele cu specific pescăresc din România.

„Boiled bag” de pe TikTok costă 500 de lei

Prezentările spectaculoase din mediul online îi fac pe mulți să comande acest fel de mâncare, chiar dacă prețul pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge la 500 de lei.

Creatorii de conținut din zona culinară promovează au făcut ca acest preparat să devină foarte popular și în România. Aceștia le gătesc și le aduc în fața publicului, transfomându-le rapid în trenduri. De la deserturi exotice până la rețete simple reinterpretate, mâncarea devine mai întâi virală, apoi prezentă în meniuri.

„Nu dau eu trendurile, dar le preluăm din afară cumva. Venim cu ele. Cum a fost ciocolata Dubai, pastele cu brânză feta. Sunt nişte trenduri care vin cumva amplificate de vocea noastră”, a explicat Leo Dumitru, influencer culinar., conform Observator.

Sursa foto: Tiktok

Pentru această rețetă ai nevoie de un amestec generos de fructe de mare, precum homar, crab, creveți sau caracatiță, la care se adaugă un sos aromat, plin de condimente. Toate ingredientele sunt puse într-o pungă specială, care este apoi fiartă direct într-o oală, iar preparatul este servit imediat, fiind răsturnat în mod spectaculos.

