Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne în octombrie 2025. Vești proaste pentru români!

Pe măsură ce temperaturile scad și frigul își face simțită prezența, românii încep să se pregătească pentru sezonul rece, iar încălzirea locuințelor cu lemne rămâne o soluție preferată, mai ales în zonele fără rețea de gaz sau în mediul rural.

Totuși, iarna 2025–2026 vine cu o veste mai puțin bună pentru cei care se bazează pe sobe sau centrale pe lemne: costurile pentru încălzire vor fi semnificativ mai mari decât în anii precedenți, din cauza scumpirii lemnului de foc și a creșterii costurilor de transport. Iată cât a ajuns să coste metru cub de lemn!

Cât a ajuns să coste un metru cub de lemn

Prețul lemnului de foc a început să crească deja în ultimele luni, iar cei care nu au achiziționat stocul necesar pentru sezonul rece vor fi nevoiți să plătească mai mult. Lemnul tare, precum fagul sau stejarul, poate ajunge la 700 de lei pe metrul cub, în timp ce esențele mai moi, precum molidul sau plopul, variază între 150 și 280 de lei/m³. Aceasta înseamnă că o gospodărie care consumă aproximativ 15 m³ de lemn pe iarnă poate ajunge să cheltuiască până la 7.500 de lei doar pentru combustibil, în funcție de furnizor și de tipul de lemn ales.

Consumurile variază în funcție de dimensiunea casei, gradul de izolație și tipul de centrală folosit. Pentru o locuință de 100–120 m², necesarul poate fi între 10 și 35 m³ pe iarnă. De exemplu, o centrală pe lemne de 30 kW consumă în medie 9–10 kg de lemn pe oră, ceea ce se traduce în aproximativ 6–7 m³ pe lună, pe durata celor cinci luni de iarnă. Aceasta face ca planificarea achiziției să fie esențială, atât pentru a evita costurile mai mari, cât și pentru a asigura un stoc suficient pentru întreaga perioadă rece.

Experții în domeniu recomandă cumpărarea lemnului de foc în perioadele de extrasezon, când prețurile sunt mai mici și stocurile mai mari. Achiziția din timp poate reduce cheltuielile cu până la 20% și asigură o rezervă suficientă pentru lunile de iarnă. Totodată, modul în care lemnul este depozitat influențează semnificativ randamentul încălzirii.

Lemnele trebuie păstrate într-un spațiu acoperit, uscat și bine ventilat, pentru a evita umezeala. Lemnul umed arde greu, generează fum și funingine, scade eficiența centralei și îi reduce durata de viață, în timp ce lemnul uscat asigură căldură constantă și consum redus.

Pentru gospodăriile din mediul rural și pentru cele fără acces la rețeaua de gaze naturale, lemnul de foc rămâne o soluție populară de încălzire, chiar dacă prețurile cresc de la an la an.

