Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire

Între 18 și 22 decembrie, Direcția de Asistență Socială Oradea distribuie ajutoarele de încălzire destinate persoanelor cu venituri reduse care folosesc lemne pentru a-și încălzi locuințele.

Sumele pot fi ridicate direct de la casieria instituției, situată pe strada Primăriei nr. 42, în intervalele orare 08:00–10:30 și 12:00–15:30, în cele trei zile lucrătoare stabilite pentru plată.

Veşti bune pentru români

Pentru sezonul rece cuprins între noiembrie 2025 și martie 2026, pot solicita sprijin financiar persoanele ale căror venituri nu depășesc 1.386 lei pe membru de familie sau 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

Ajutorul este acordat o singură dată, iar valoarea lui variază în funcție de nivelul veniturilor. Într-un comunicat transmis publicului, DASO a precizat condițiile și procedura de acordare.

„Titularii sunt rugați să se prezinte personal, având asupra lor actul de identitate, în zilele de joi, vineri și luni, în intervalele orare: 08:00 – 10:30 și 12:00 – 15:30”, a transmis Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO) în comunicatul oficial.

Pentru întreaga perioadă de iarnă, o persoană cu venituri de maximum 200 de lei pe lună poate primi un sprijin total de până la 1.600 de lei, echivalentul a 320 de lei pentru fiecare lună a sezonului rece.

Pe măsură ce veniturile cresc, valoarea ajutorului scade, ajungând la 32 de lei lunar pentru persoanele singure cu venituri de până la 2.053 lei sau pentru familiile cu venituri de până la 1.386 lei pe membru.

Cum se poate obţine ajutorul de încălzire

Potrivit conducerii DASO, suma finală acordată fiecărui beneficiar este calculată prin însumarea tranșelor lunare pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece.

„Valoarea ajutorului se calculează prin însumarea valorii lunare stabilite în funcție de venit, pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece, începând din noiembrie 2025 până în martie 2026”, a declarat șefa DASO, Anca Grama.

În prezent, instituția a înregistrat 241 de cereri pentru acest tip de sprijin, un număr mai mic comparativ cu sezonul precedent, când au fost aprobate 301 solicitări. Programul dispune de un buget total de 261.300 lei, echivalentul a aproximativ 51.300 de euro, fonduri alocate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor.

Măsura are ca obiectiv sprijinirea persoanelor vulnerabile în acoperirea costurilor de încălzire pe perioada iernii, într-un context în care prețurile la combustibili solizi rămân ridicate, iar cererea pentru astfel de ajutoare continuă să fie semnificativă în comunitățile cu venituri reduse.

CITEŞTE ŞI: Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din ianuarie 2026. Veștile nu sunt deloc bune

Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români