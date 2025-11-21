Acasă » Știri » Cum să reduci costurile de încălzire. Trucurile despre care nu știai

De: Denisa Iordache 21/11/2025 | 12:51
Sursă: Pixabay

Specialiștii de la Agenția Națională pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă (ENEA) au oferit sfaturi care pot ajunge la reducerea semnificativă a costurilor de încălzire, scrie csid.ro. Află mai multe detalii în articol! 

Frigul a venit, iar una dintre cele mai mari probleme pentru români este prețul pentru încălzire în perioada iernii. Acest aspect le dă bătăi de cap multora, iar oamenii sunt dispuși să aplice orice truc pentru a mai scade din consum. 

Cum să reduci costurile de încălzire

Ei bine, după cum vă spuneam, specialiștii au oferit mici sfaturi care se pot resimți în facturile românilor. Potrivit acestora, dacă obloanele sunt închise și perdelele sunt trase la ora 17:30, costurile de încălzire pot să scadă. 

De ce? Pentru că după apus, în intervalul 16:30 – 17:30, temperatura din exterior scade rapid, iar soarele nu mai încălzește camerele. Astfel, dacă ferestrele rămân descoperite, caloriferele vor porni și vor funcționa mai mult, iar creșterea consumului se va resimți. 

Alte sfaturi oferite de specialiști sunt: 

  • Setarea termostatului la 19 grade Celsius 
  • Programarea centralelor să funcționeze doar când este necesar 
  • Verificarea izolației termice a locuinței 
  • Evitarea blocării caloriferelor cu mobilier sau perdele 
