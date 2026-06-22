Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în sine”

Mulți români asociază imediat consumul de sare cu hipertensiunea arterială și alte probleme cardiovasculare. Doctorul Cezar atrage însă atenția că lucrurile sunt mai complexe și că adevărata cauză a dezechilibrelor metabolice trebuie căutată în stilul de viață și în alimentația modernă. Specialistul explică de ce simpla reducere a sării nu rezolvă problema și ce măsuri sunt cu adevărat importante pentru menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Alimentele procesate, adevăratul inamic

Potrivit medicului, sarea este adesea acuzată pe nedrept pentru numeroase probleme de sănătate. În realitate, pericolul vine din produsele ultraprocesate, care conțin nu doar cantități mari de sare, ci și zahăr în exces și prea puțini nutrienți esențiali.

„Asocierea dintre sare și problemele de sănătate este atribuită, în mod eronat, sodiului în sine, când, de fapt, cauza principală o reprezintă alimentele procesate în care se adaugă foarte multă sare pentru a prelungi durata de valabilitate, dar, în același timp, aceste alimente conțin și cantități crescute de zahăr, fiind sărace în potasiu și magneziu.”

Kilogramele în plus și zahărul pot influența tensiunea

Doctorul Cezar spune că echilibrul organismului nu poate fi obținut doar prin eliminarea sării din alimentație. Controlul greutății corporale și reducerea consumului de zahăr și alcool sunt pași importanți pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

„Așadar, dacă vrei un nivel echilibrat de sodiu și vrei să scapi de tensiune arterială, ar trebui să dai jos kilogramele în plus, să faci post intermitent, să renunți la consumul excesiv de zahăr și alcool.”

Importanța unei alimentații echilibrate

Specialistul recomandă o dietă variată, care să includă atât produse de origine animală cât mai puțin procesate, cât și legume și fructe bogate în minerale esențiale.

„Să consumi o alimentație echilibrată care să conțină atât produse de origine animală în forma lor cât mai naturală, dar și legume și fructe bogate în magneziu și potasiu, care să ofere un mediu alcalin ce poate compensa aciditatea crescută de produsele de origine animală.”

Pe lângă alimentație, medicul consideră că hidratarea adecvată și activitatea fizică regulată sunt elemente esențiale în prevenirea și controlul hipertensiunii.

„De asemenea, ar fi bine să bei și o apă minerală bogată în bicarbonat și neapărat să faci mișcare.”

De ce simpla reducere a sării nu este suficientă

Doctorul Cezar avertizează că multe persoane încearcă să combată efectele hipertensiunii fără a elimina cauzele care au dus la apariția acesteia.

„A încerca să tratezi doar efectul cu medicamente sau restricționând sarea nu reprezintă decât o soluție de moment.”

Medicul amintește și care sunt valorile considerate normale pentru aportul zilnic de sodiu și explică faptul că necesarul poate crește în anumite condiții.

„Aportul zilnic de sodiu pentru adulți se recomandă a fi între 1,5 și 2,3 grame pe zi, ceea ce corespunde la aproximativ 4-6 grame de sare. Însă, în situațiile de activitate fizică intensă, transpirație, expunere la temperaturi înalte, sunt necesare, bineînțeles, cantități mai mari alături de o hidratare adecvată.”

Mesajul transmis de Doctorul Cezar este că sănătatea cardiovasculară nu depinde exclusiv de cantitatea de sare consumată, ci de întregul stil de viață. Alimentația echilibrată, controlul greutății, reducerea zahărului și a alcoolului, hidratarea corectă și mișcarea regulată sunt, în opinia sa, elementele care pot contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale pe termen lung.

CITEȘTE ȘI: Dr. Cezar explică de ce ne simțim obosiți tot timpul. Rolul esențial al mitocondriilor în producerea energiei organismului

Dr. Cezar le explică românilor secretul unei vieți sănătoase: „Sănătatea nu înseamnă să trăiești perfect”. De ce echilibrul este mai important decât interdicțiile