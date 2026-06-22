Acasă » Știri » Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în sine”

Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în sine”

De: Paul Hangerli 22/06/2026 | 05:40
Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în sine”
Legătura dintre sare și tensiune explicată de Dr Cezar, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mulți români asociază imediat consumul de sare cu hipertensiunea arterială și alte probleme cardiovasculare. Doctorul Cezar atrage însă atenția că lucrurile sunt mai complexe și că adevărata cauză a dezechilibrelor metabolice trebuie căutată în stilul de viață și în alimentația modernă. Specialistul explică de ce simpla reducere a sării nu rezolvă problema și ce măsuri sunt cu adevărat importante pentru menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Alimentele procesate, adevăratul inamic

Potrivit medicului, sarea este adesea acuzată pe nedrept pentru numeroase probleme de sănătate. În realitate, pericolul vine din produsele ultraprocesate, care conțin nu doar cantități mari de sare, ci și zahăr în exces și prea puțini nutrienți esențiali.

„Asocierea dintre sare și problemele de sănătate este atribuită, în mod eronat, sodiului în sine, când, de fapt, cauza principală o reprezintă alimentele procesate în care se adaugă foarte multă sare pentru a prelungi durata de valabilitate, dar, în același timp, aceste alimente conțin și cantități crescute de zahăr, fiind sărace în potasiu și magneziu.”

Kilogramele în plus și zahărul pot influența tensiunea

Doctorul Cezar spune că echilibrul organismului nu poate fi obținut doar prin eliminarea sării din alimentație. Controlul greutății corporale și reducerea consumului de zahăr și alcool sunt pași importanți pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

„Așadar, dacă vrei un nivel echilibrat de sodiu și vrei să scapi de tensiune arterială, ar trebui să dai jos kilogramele în plus, să faci post intermitent, să renunți la consumul excesiv de zahăr și alcool.”

Importanța unei alimentații echilibrate

Specialistul recomandă o dietă variată, care să includă atât produse de origine animală cât mai puțin procesate, cât și legume și fructe bogate în minerale esențiale.

„Să consumi o alimentație echilibrată care să conțină atât produse de origine animală în forma lor cât mai naturală, dar și legume și fructe bogate în magneziu și potasiu, care să ofere un mediu alcalin ce poate compensa aciditatea crescută de produsele de origine animală.”

Pe lângă alimentație, medicul consideră că hidratarea adecvată și activitatea fizică regulată sunt elemente esențiale în prevenirea și controlul hipertensiunii.

„De asemenea, ar fi bine să bei și o apă minerală bogată în bicarbonat și neapărat să faci mișcare.”

De ce simpla reducere a sării nu este suficientă

Doctorul Cezar avertizează că multe persoane încearcă să combată efectele hipertensiunii fără a elimina cauzele care au dus la apariția acesteia.

„A încerca să tratezi doar efectul cu medicamente sau restricționând sarea nu reprezintă decât o soluție de moment.”

Medicul amintește și care sunt valorile considerate normale pentru aportul zilnic de sodiu și explică faptul că necesarul poate crește în anumite condiții.

„Aportul zilnic de sodiu pentru adulți se recomandă a fi între 1,5 și 2,3 grame pe zi, ceea ce corespunde la aproximativ 4-6 grame de sare. Însă, în situațiile de activitate fizică intensă, transpirație, expunere la temperaturi înalte, sunt necesare, bineînțeles, cantități mai mari alături de o hidratare adecvată.”

Mesajul transmis de Doctorul Cezar este că sănătatea cardiovasculară nu depinde exclusiv de cantitatea de sare consumată, ci de întregul stil de viață. Alimentația echilibrată, controlul greutății, reducerea zahărului și a alcoolului, hidratarea corectă și mișcarea regulată sunt, în opinia sa, elementele care pot contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale pe termen lung.

CITEȘTE ȘI:  Dr. Cezar explică de ce ne simțim obosiți tot timpul. Rolul esențial al mitocondriilor în producerea energiei organismului

Dr. Cezar le explică românilor secretul unei vieți sănătoase: „Sănătatea nu înseamnă să trăiești perfect”. De ce echilibrul este mai important decât interdicțiile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape 1.700 de persoane au fost evacuate după un incendiu devastator
Știri
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape 1.700 de…
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat
Știri
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape ...
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape 1.700 de persoane au fost evacuate după un incendiu devastator
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care ...
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat
Horoscop chinezesc azi, 22 iunie 2026. Nativul care nu pierde timp cu acomodarea de luni dimineața și ...
Horoscop chinezesc azi, 22 iunie 2026. Nativul care nu pierde timp cu acomodarea de luni dimineața și asta îi aduce recompensa financiară chiar din prima zi
Alin Simoiu a fermecat două domnișoare, dar a schimbat planul la finalul serii. Insula Iubirii s-a ...
Alin Simoiu a fermecat două domnișoare, dar a schimbat planul la finalul serii. Insula Iubirii s-a mutat la club, cu „victime la pătrat”!
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot ...
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot mai greu de suportat dar în alte zone apar vijeliile
Cupa Mondială sau nașterea primului copil? Decizia lui Jérémy Doku a stârnit un val de controverse, ...
Cupa Mondială sau nașterea primului copil? Decizia lui Jérémy Doku a stârnit un val de controverse, în timp ce un coleg trăia cea mai fericită zi din viață
Vezi toate știrile