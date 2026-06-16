Dr. Cezar explică de ce ne simțim obosiți tot timpul. Rolul esențial al mitocondriilor în producerea energiei organismului

Tot mai multe persoane se confruntă cu oboseală persistentă, lipsă de energie și dificultăți de concentrare, chiar și după un somn aparent suficient. Potrivit renumitului Dr. Cezar, explicația nu se află întotdeauna în stresul cotidian, ci poate avea legătură cu modul în care organismul produce energia necesară funcționării fiecărei celule.

Specialistul atrage atenția asupra rolului crucial al mitocondriilor, structuri microscopice fără de care corpul uman nu ar putea funcționa.

De unde vine, de fapt, energia organismului

Atunci când oamenii se plâng că nu mai au energie, tind să pună totul pe seama programului încărcat, a stresului sau a lipsei de odihnă. În realitate, procesul prin care organismul produce energie este mult mai complex și începe la nivel celular.

Dr. Cezar explică faptul că sursa energiei necesare fiecărei funcții vitale se află în interiorul celulelor.

„Mitocondriile sunt niște generatoare de energie care, în cazul foarte multor afecțiuni, ele sunt, de fapt, lipsa de energie. Până la urmă, orice aparat, și corpul uman, orice celulă, e ca un fel de aparat, are nevoie de energie. Cine produce energia? Mitocondriile.”

Ce sunt mitocondriile și de ce sunt atât de importante

Mitocondriile sunt structuri microscopice aflate în interiorul celulelor. Deși sunt invizibile cu ochiul liber, ele joacă un rol esențial pentru buna funcționare a întregului organism.

Numărul lor diferă de la o celulă la alta, în funcție de necesarul de energie al fiecărui țesut sau organ.

„Ce sunt mitocondriile? Sunt niște organite foarte, foarte mici. Celulele noastre au câteva sute, câteva mii, în funcție de nivelul de consum energetic.”

De ce apare lipsa de energie

Potrivit specialistului, una dintre problemele majore ale stilului de viață modern este faptul că numeroși factori afectează sănătatea mitocondriilor. Atunci când acestea nu mai funcționează la capacitate optimă, producția de energie scade, iar organismul începe să transmită semnale de alarmă.

Oboseala constantă, senzația de epuizare, ceața mentală sau recuperarea dificilă după efort pot fi consecințe ale acestui proces.

„Ei, și acolo, sunt foarte multe cauze ce afectează sănătatea mitocondriilor, ele nu mai produc suficientă energie.”

Obiceiurile care afectează funcționarea mitocondriilor

Dr. Cezar atrage atenția că stilul de viață modern pune o presiune uriașă asupra acestor „uzine energetice” ale organismului. Printre factorii care le pot afecta se numără lipsa mișcării, alimentația dezechilibrată, expunerea prelungită la lumină artificială și stresul cronic.

Toți acești factori contribuie, în timp, la reducerea eficienței cu care celulele produc energie.

„Lumină artificială, sedentarism, consumul de zahăr, consumul de medicamente.”

Legătura dintre anumite medicamente și nivelul de energie

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că unele tratamente medicamentoase pot influența indirect funcționarea mitocondriilor. Specialistul explică faptul că anumite medicamente utilizate frecvent pot afecta nivelul coenzimei Q10, o substanță esențială pentru producerea energiei celulare.

„Anumite medicamente, multe medicamente din cardiologie, atacă coenzima Q10 implicată în funcționarea mitocondriilor.”

De ce nu trebuie ignorată oboseala persistentă

Oboseala care persistă pe termen lung nu ar trebui considerată o stare normală. Deși poate avea numeroase cauze, de la afecțiuni medicale până la factori legați de stilul de viață, ea poate semnala și o funcționare deficitară a mecanismelor prin care organismul își produce energia.

În opinia Dr. Cezar, înțelegerea rolului mitocondriilor și protejarea sănătății acestora reprezintă un pas important pentru menținerea vitalității, a capacității de concentrare și a stării generale de bine.

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