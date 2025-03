Decizia luată de Alina Ceușan la 7 luni de la nașterea fiicei sale: “Am marcat și venirea pe lume a Perlei!” Din ce câștigă cei mai mulți bani

Alina Ceușan s-a numărat printre primii influenceri din România și continuă să rămână un reper în online pe segmentul beauty și modă. Creatoarea de conținut are experiență de peste 13 ani în domeniu și o comunitate de aproape un milion de urmăritori. În ultimii ani, ea și-a făcut “botezul” și ca antreprenor, domeniu în care susține că mai are de învățat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alina Ceușan ne-a povestit despre tatuajele dedicate celor doi copii, activitățile care îi generează cele mai mari venituri, dar și despre singura ceartă cu Carmen Grebenișan, pe care o consideră ca și sora ei.

Alina Ceușan a devenit, vara trecută, pentru a doua oară mamă. Creatoarea de conținut a adus pe lume o fetiță, iar zilele trecute și-a tatuat pe mâna dreaptă numele Perla. Pe piciorul stâng tronează tatuajul dedicat fiul să, Rock.

Alina Ceușan: “Am venit cu tatuajul de rigoare pe care îl fac pentru fiecare copil”

CANCAN.RO: Cum a început primăvara asta pentru tine? Am remarcat și un tatuaj nou.

Alina Ceușan: A început foarte bine. Sunt foarte happy cu tot ceea ce ni se întâmplă și cu mutarea la București, cu copiii, cu toate evenimentele. Chiar am un vibe super bun. Da, am marcat și venirea pe lume a Perlei șapte luni mai târziu, dar am venit cu tatuajul de rigoare pe care îl fac pentru fiecare copil. Pentru Rock am făcut pe glezna piciorului stâng. Scrie Rock.

CANCAN.RO: Și Raul are un câte un tatuaj dedicat copiilor sau este doar dorința ta?

Alina Ceușan: Raul urmează. L-am inspirat și vrea să-și facă și el mai departe. El are foarte multe tatuaje. Are în plan, chiar zicea că urmează să se programeze și el.

CANCAN.RO: La ce vârstă ți-ai făcut primul tatuaj și ce a reprezentat?

Alina Ceușan: Cred că aveam în jur de 20 de ani, ceva de genul ăsta. E tatuajul de sub sâni, care e unul destul de mare și era pur decorativ cum au fost și cele de pe degete. Nu a avut neapărat o semnificație anume, doar decorativ.

Din ce câștigă Alina Ceușan cei mai mulți bani

CANCAN.RO: Alina Ceușan antreprenoare și influencer. Care generează mai multe venituri pentru tine?

Alina Ceușan: Categoric partea de influencer, partea de online este cea care este cea mai valoroasă și mai bănoasă să spunem așa și prin simplul fapt că fac asta de 13 ani. Toată zona de business a răsărit acum, să zicem 5 – 6 – 4 ani, depinde de care dintre ele vorbim și e ca un copil pe care trebuie să-l crești. Zona de business, respectiv Retro Future în principal , dar și alte proiecte unde sunt implicată au fost și ca o extensie naturală a ceea ce fac eu în online, dar și un challenge, pentru că acolo încă învăț. În online simt că știu foarte multe lucruri.

A fost o industrie în care noi am început să spunem așa să facem bani. Nu se făceau bani la început, făceam totul din pasiune, după care a venit și partea de monetizare. Iar în zona de business am atât de multe lucruri de învățat. Și e un challenge pentru mine în fiecare zi să merg la birou și să mă ocup de lucrurile astea și să văd rezultatele dincolo de puterea mea. Aici vine din echipă, din expertiză, din cifre, din rezultate, din rapoarte, lucruri care nu sunt la îndemână și sunt mai complicate, dar îmi face plăcere să le învăț.

Alina Ceușan: “O singură dată ne-am certat așa, puțin, pe tema asta”

CANCAN.RO: Ai amintit de începuturile voastre împreună în online. Tu și Carmen Grebenișan v-ați certat vreodată?

Alina Ceușan: Ne-am certat o dată și tematica era cine spală vasele, jur! Deci o singură dată ne-am certat așa puțin pe tema asta și încă glumim pe treaba asta.

CANCAN.RO: S-a întâmplat în perioada în care locuiați împreună?

Alina Ceușan: În perioada în care eram la facultate în Cluj, în chirie. N-ai ce să ne faci că ne înțelegem foarte bine! Suntem două prietene foarte bune care real sunt acolo una pentru alta în orice clipă și sincer le doresc tuturor celor care ne sunt alături sau văd acest interviu să-și găsească genul ăsta de prietenie sinceră și dezinteresată. E ceva extraordinar, e ca sora mea.

CANCAN.RO: Și să lămurim misterul: cine a spălat vasele atunci?

Alina Ceușan: Nu mai știu cine le-a spălat, nici n-a mai contat cine le-a spălat. Mașină de spălat vase nu aveam, că eram în studenție, vă dați seama, una dintre noi trebuia să fi spălat vasele, dar nu mai știu cine le-a spălat.

