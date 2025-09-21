Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat

Alina Ceușan a dezvăluit în mediul online cum a reușit să își ușureze viața de mamă. Influencerița a decis să facă un pas important în viața de familie și să apeleze la o firmă specializată pentru a-și aduce bona tocmai din Egipt. Câți bani a scos din buzunar vedeta vedeți în articol.

Alina Ceușan se numără printre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, fiind recunoscută atât pentru prezența sa constantă în mediul online, cât și pentru aparițiile sale la TV. Vedeta este căsătorită cu Raul Tișa, un cunoscut hairstylist din Cluj, alături de care are 2 copii, un băiețel pe nume Rock și o fetiță, Perla, născută în august 2024.

Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan pentru o bonă din Egipt

Influencerița a fost întrebată în mediul online, de mai multe urmăritoare, cum a adus bona copiilor în România, iar vedeta a ținut să ofere explicațiile pe care toată lumea le aștepta, inclusiv despre prețuri. Alina Ceușan a povestit că a apelat la o agenție condusă de o filipineză care se ocupă cu recrutarea și plasarea bonelor. Prin această agenție a reușit să aducă în România persoane de încredere, pregătite să ofere ajutor familiilor care au nevoie.

“Este o filipineză care se ocupă și prin ea le-am adus pe fete. Costurile încep cam de la 2.500 de euro, taxe inițiale, acte pentru viză etc. E cea mai bună decizie să accepți ajutorul, cu sau fără părinți aproape ai un suport care în ziua de azi nu mai există. Nu degeaba se zice că este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Satul ăla, casa aia plină de oameni nu o mai avem astăzi de cele mai multe ori și poate fi teribil de singuratică perioada post partum”, a spus vedeta în mediul online.

Mai mult decât atât, Alina Ceușan le-a spus oamenilor și care sunt condițiile pentru a aduce în România o dădacă tocmai din Egipt.

Alina Ceușan a vorbit în urmă cu ceva timp despre provocările rolului de mamă, cât și despre viața de familie cu doi copii.

„Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, după ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg’, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan în urmă cu câteva luni, pentru Click!.

