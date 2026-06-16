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Iadul prin care a trecut Lora, înainte să se mărite cu Ionuț Ghenu: ”A dat buzna la ora 23 în studio”

De: Denisa Crăciun 16/06/2026 | 18:26
Iadul prin care a trecut Lora, înainte să se mărite cu Ionuț Ghenu: ”A dat buzna la ora 23 în studio”
Lora, despre relațiile toxice/ sursa foto: social media
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Lora a povestit recent în mediul online despre cele mai grele momente din viața ei. Aceasta a răspuns în secțiunea de comentarii a unui videoclip postat pe TikTok, acolo unde a vorbit deschis despre relațiile sale toxice. Ea a povestit cu lux de amănunte ce a făcut-o să se despartă de foștii parteneri.

Lora este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală, în urmă cu ceva timp a răspuns în mediul online la o întrebare neașteptată. O tânără a vrut să afle care au fost motivele care au dus la despărțire, iar cântăreața a enumerat nici mai mult, nici mai puțin de șapte experiențe dureroase. Ea a povestit cu lux de amănunte traumele prin care a trecut în relațiile sale toxice.

Prin ce a trecut Lora în fostele relații toxice

Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu. Cei doi au făcut o nuntă ca în povești, însă preferă să rămână discreți în mediul online. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că a trecut prin momente cumplite în relațiile anterioare. Un videoclip de pe TikTok scoate la suprafață traumele prin care a trecut.

Lora, despre relațiile toxice/ sursa foto: TikTok
Lora, despre relațiile toxice/ sursa foto: TikTok

Întrebată de o tânără care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, Lora a răspuns fără rețineri. Printre cele mai șocante motive oferite de ea se numără jigniri în urma refuzului actului intim, faptul că partenerul avea o altă relație și i-a ascuns acest lucru sau chiar abuzul.

1. mi-a spus că nu am nimic special și că dacă iese pe stradă, găsește 100 de’alde mine.
2. mi-a spus că nu vrea copil că vrea să mai copilărească și să se bucure de mine. (avea 38 și eu eram la ultima șansă de a mai avea copii. Știa.)
3. a dat buzna în studio la ora 23, cățărat prin balcon ca să vadă ce fac și când a văzut că scriam versuri m-a întrebat senin „așa vor arăta toate nopțile de acum încolo?” iar eu mă uitam la geaca lui de piele cumpărată de mine cu ultimii bănuți pe care a julit-o când a escaladat balconul.
4: mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul SECRET pentru care eu zâmbesc. (avea o altă relație de care nu știam)
5: am refuzat actul intim și mi-a spus că am noroc dacă se mai uită cineva la mine cu nasul ăla. (am avut dublă fractură după un accident de mașină de care știa)
6: am fost prima dată la el acasă îmbrăcată doar în portjartiere, pantofi negri de lac cu toc cui și un parpalac de piele peste. M-a așteptat cu șosetele matlasate peste pantalonii de trening cu „genunchi” și scame, purtați peste tricoul găurit și pătat. În pat erau ambalaje și resturi de mâncare.
7: a încercat să mă abuzeze, au fost detaliile oferite de Lora în secțiunea de comentarii de pe TikTok.

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Carmen Harra îi răspunde Lorei după mesajul tranșant transmis de artistă. „Nu am știut despre cine este vorba”

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