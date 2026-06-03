Incendiu la restaurantul unui vlogger cunoscut din România. Primele imagini

Un incendiu a izbucnit la restaurantul administrat de un cunoscut vlogger din România. Incidentul s-a produs în cursul zilei, însă intervenția rapidă a împiedicat extinderea flăcărilor, astfel că pagubele au fost limitate. Proprietarul localului a publicat ulterior primele imagini surprinse la locul incidentului.

Flăcările au izbucnit la panoul de curent din restaurantul pe care îl deține un vlogger celebru din România, însă situația a fost ținută rapid sub control. Angajații au reacționat prompt și s-au evacuat la timp, fără ca cineva să fie rănit.

Ulterior, vloggerul a transmis un mesaj public în care a detaliat cele întâmplate și a apreciat reacția promptă a echipei sale, mulțumindu-le pentru modul în care au gestionat momentul.

„Din păcate, a luat foc panoul de curent. Mulțumiri angajaților care au acționat exemplar și au stins incendiul în câteva minute. Îmi cer scuze pentru cele întâmplate…”, a transmis acesta.

Totodată, vloggerul a menționat că restaurantul va fi închis temporar, până la remedierea completă a problemei.

„Este închis până remediem problema cu tabloul de curent, pentru că luase foc”, a adăugat vloggerul, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Imogen”.

Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din București

Pe 18 mai, un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de cauciucuri din București. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență pentru a împiedica extinderea flăcărilor și pentru a ține situația sub control.

„La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifesta violent cu degajari foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalica. A fost afectata si fatada unui depozit adiacent si 2 autovehicule. Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si trei echipaje SMURD. Până în momentul de față sunt 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână”, au anunțat reprezentanții ISUBIF.

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