Un simbol al Marii Britanii s-a stins. Copacul în care s-ar fi ascuns Robin Hood s-a uscat de tot, după 12 secole

Major Oak, celebrul stejar din Pădurea Sherwood despre care legenda spune că i-a oferit adăpost lui Robin Hood, este considerat mort de specialiști după ce nu a mai înfrunzit în această primăvară. Arborele monumental, unul dintre cei mai mari din Marea Britanie, a fost afectat de secetă, temperaturi extreme și de impactul milioanelor de turiști care l-au vizitat de-a lungul timpului.

Un simbol al Pădurii Sherwood

Timp de secole, Robin Hood a fost asociat cu Pădurea Sherwood din Anglia, iar Major Oak a fost considerat în mod tradițional ascunzătoarea legendarului haiduc. Acum, oamenii de știință cred că stejarul vechi de aproximativ 1.200 de ani a murit, după ce nu a produs nici măcar o frunză nouă în primăvara acestui an, potrivit organizației britanice Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Cu o coroană care se întindea pe 28 de metri și un trunchi cu o circumferință de 11 metri, Major Oak era unul dintre cei mai impresionanți arbori din Regatul Unit. Din cauza dimensiunilor sale uriașe, unele ramuri au fost sprijinite cu grinzi încă de la începutul secolului trecut.

Seceta și degradarea solului au grăbit declinul

Potrivit RSPB, deteriorarea arborelui a fost provocată de o combinație de factori, printre care compactarea excesivă a solului din jurul său și verile din ce în ce mai fierbinți și mai secetoase.

Simon Parfey, directorul companiei SoilBioLab și membru al echipei care a încercat să salveze arborele, a explicat că eforturile de refacere a mediului din jurul stejarului au dat unele rezultate încurajatoare, însă degradarea era deja prea avansată pentru a mai putea fi inversată.

Victima propriului succes turistic

Faima lui Major Oak a atras milioane de vizitatori, însă popularitatea sa a avut și efecte negative. Potrivit specialiștilor, traficul intens al turiștilor a comprimat solul din jurul rădăcinilor până la un nivel comparabil cu duritatea betonului.

„A fost martorul unei activități umane uriașe”, a declarat Chloe Ryder, manager de operațiuni al domeniului Sherwood Forest.

Reg Harris, expert în arboricultură și unul dintre cei care au monitorizat copacul, a subliniat că declinul accelerat coincide cu o serie de veri excepțional de călduroase, inclusiv cea din 2022, când Regatul Unit a înregistrat temperatura record de 40 de grade Celsius.

Legătura cu Robin Hood rămâne o legendă

Pădurea Sherwood, situată în apropiere de Nottingham, este cunoscută drept refugiul tradițional al lui Robin Hood, personajul legendar care, potrivit poveștilor, fura de la bogați pentru a-i ajuta pe săraci.

Deși Major Oak este astăzi strâns legat de această legendă, istoricii atrag atenția că cele mai vechi texte medievale despre Robin Hood nu menționează în mod explicit acest stejar. Totuși, ele vorbesc despre așa-numiții „copaci de întâlnire”, locuri unde oamenii știau că îl pot găsi pe celebrul haiduc și pe oamenii săi.

Va rămâne în picioare ca monument natural

Chiar dacă este considerat mort, Major Oak nu va fi tăiat. Administratorii Pădurii Sherwood au anunțat că arborele va rămâne în picioare, continuând să fie un simbol al locului și un habitat important pentru numeroase specii.

„Major Oak va continua să stea în inima pădurii Sherwood ca un monument natural pentru generațiile viitoare, păstrând vie legenda lui Robin Hood și contribuind la ecosistemul pădurii chiar și după moartea sa”, a declarat Hollie Drake, manager senior al sitului Sherwood Forest.

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