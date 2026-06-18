Un moștenitor miliardar din India vrea să salveze hipopotamii lui Escobar de la eutanasiere

Moștenitorul uneia dintre cele mai bogate familii din lume propune relocarea a zeci de hipopotami din Columbia, pentru a evita sacrificarea lor, readucând în atenție impactul neașteptat al moștenirii lui Pablo Escobar, relatează CNN.

Anant Ambani, fiul miliardarului indian Mukesh Ambani, s-a oferit să preia 80 dintre așa-numiții „hipopotami ai cocainei”, descendenți ai animalelor aduse în anii ’80 de baronul drogurilor Pablo Escobar, în sanctuarul său pentru animale din India. Propunerea vine în contextul în care autoritățile columbiene au anunțat planuri de a eutanasia o parte din populația acestor animale, considerată invazivă.

Hipopotamii trăiesc în prezent în zona fostei proprietăți a lui Escobar, Hacienda Nápoles, iar numărul lor a crescut necontrolat la aproximativ 160 de exemplare. Autoritățile avertizează că aceștia afectează ecosistemele locale și pun în pericol specii native.

Un miliardar vrea să salveze hipopotamii lui Escobar

Ambani a cerut guvernului columbian să reanalizeze decizia, argumentând că animalele nu sunt responsabile pentru situația în care se află. Într-un mesaj public, acesta a subliniat că hipopotamii sunt ființe sensibile și că, dacă există posibilitatea unei soluții sigure și umane, aceasta ar trebui luată în considerare.

Propunerea sa presupune relocarea animalelor în Vantara, un centru de conservare din statul indian Gujarat, care găzduiește peste 150.000 de animale și peste 2.000 de specii. Reprezentanții centrului spun că pot oferi hipopotamilor un habitat adaptat nevoilor lor și îngrijire pe viață, în condiții de siguranță și bunăstare.

Planul ar urma să fie implementat doar cu aprobările necesare, respectând toate cerințele legale, logistice și standardele de biosecuritate. Oficialii centrului Vantara și-au exprimat disponibilitatea de a colabora direct cu guvernul columbian și chiar au invitat autoritățile să viziteze facilitățile din India.

O problemă ecologică tot mai presantă

Decizia Columbiei de a sacrifica 80 de hipopotami vine pe fondul creșterii accelerate a populației acestora în bazinul râului Magdalena. Potrivit autorităților, fără intervenții, numărul lor ar putea ajunge la 500 până în 2030, cu efecte grave asupra ecosistemelor și speciilor locale, precum lamantinii sau țestoasele de râu.

Hipopotamul a fost inclus oficial pe lista speciilor invazive din Columbia în 2022, ceea ce a permis adoptarea unor măsuri pentru controlul populației. Înainte de decizia de eutanasiere, guvernul a analizat și alte opțiuni, inclusiv relocarea în mai multe țări, însă acestea s-au lovit de obstacole logistice și restricții internaționale.

O moștenire neașteptată

Prezența hipopotamilor în Columbia este una dintre cele mai neobișnuite moșteniri lăsate de Pablo Escobar. Deși inițial făceau parte dintr-o grădină zoologică privată, animalele au fost lăsate libere după moartea acestuia și s-au adaptat rapid la mediul local, neavând prădători naturali.

Acest caz aparte ilustrează o dilemă tot mai des întâlnită, între protecția animalelor și conservarea ecosistemelor. În timp ce unii susțin că sacrificarea lor este soluția necesară, alții, precum Ambani, propun alternative care să evite uciderea animalelor.

Decizia finală aparține autorităților columbiene, iar discuțiile rămân deschise.

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