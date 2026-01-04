Acasă » Știri » Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. A devenit viral și nu se mai găsește în magazine!

De: Paul Hangerli 04/01/2026 | 23:01
Internetul are un nou fashion icon improbabil. Nu e rapper, nu e influencer, nu e nici măcar sportiv. E Nicolás Maduro. O singură fotografie a fost suficientă ca să arunce Google în aer și să transforme un trening Nike într-un obiect de cult. Dacă până ieri Nike Tech Fleece era „meh”, azi e uniforma oficială a dictatorilor virali.

O poză, un scandal, un trening

Ieri, internetul a luat foc după ce a apărut o imagine cu președintele (fostul) Venezuelei, Nicolás Maduro, răpit, urcat pe un vas militar american și transportat spre New York. Legat, legat la ochi, cu căști antifonice și o sticlă de apă în mână. Imagine dură, context geopolitic serios.

Și totuși, pe lângă geopolitică Gen Z a văzut altceva. Toată lumea s-a uitat la trening.

Maduro purta un Nike Tech Fleece Hoodie, lansat inițial în 2013, un outfit cunoscut pentru croiala slim, materialul ușor și acel aer de „băiat care stă mult pe afară”. Nu mai era neapărat trending, dar poza l-a readus brutal în top. În câteva ore, căutările pentru Nike Tech au explodat pe Google. Practic, lumea nu întreba „ce se întâmplă în Venezuela?”, ci „unde găsesc treningul lui Maduro?”.

Dictator răpit, drip intact.

Steal His Look! Când fashion-ul analizează un arestat

Internetul nu s-a oprit la trening. Există deja o mini-mișcare de tip „Steal His Look” – Fură-i ținuta, unde fiecare detaliu e analizat obsesiv.

Verdictul: trening Nike Tech Fleece,căști Peltor Optimum Protection, folosite de obicei în zone industriale sau tactice,ochelari Performance Lazer Eyewear, genul purtat de militari sau sportivi hardcore. Practic, Maduro era echipat ca un mix între SWAT, influencer de fitness și NPC din Call of Duty. Apa, să nu uităm sticla de apă plată!

Dacă vrei să recreezi look-ul (fără partea cu cătușele), vestea bună e că se poate. Nike Tech Fleece se găsește pe site-ul oficial Nike și la retaileri mari. Un hanorac similar costă în jur de 140$, pantalonii undeva la 120$. Sustenabil, apropo: materialele includ poliester reciclat și bumbac organic. Eco-friendly dictator. Căștile de protecție de la Peltor? Chilipir, 45$. Ochelarii de soare mai scumpuți, 85$. Ce să mai discutăm, cu 500 de dolari vei fi Maduro din cercul tău de prieteni, și îți rămâne și rest să îți cumperi vreo 200 de ape plate.

De ce ne pasă mai mult de trening decât de context

Nu e prima oară. Escobar avea cămășile lui, El Chapo – look-ul de șef liniștit, acum Maduro vine cu Nike Tech. Internetul funcționează simplu: imaginea bate ideologia, iar estetica bate analiza politică. Întrebarea este: a plătit Nike trupele Delta să îl îmbrace pe Maduro? Cert este că Nike va încasa. Pentru Gen Z, poza a devenit meme, outfit, referință culturală. Un reminder că, în 2026, chiar și un moment istoric poate deveni un fashion moment.

Nu știm câți au cumpărat treningul. Dar știm sigur că Nike Tech Fleece n-a mai avut atâta reclamă de la ultimul hype TikTok. Lecția internetului e clară: poți să fii orice – politician, rebel, villain – dar dacă ai drip, lumea o să te observe. Următorul trend? Cine știe. Până una-alta, Maduro a intrat în istorie și în wishlist.

