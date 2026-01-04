Acasă » Știri » Au apărut noi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro! Cum s-a desfășurat operațiunea militară nocturnă

Au apărut noi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro! Cum s-a desfășurat operațiunea militară nocturnă

De: Paul Hangerli 04/01/2026 | 13:25
Au apărut noi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro! Cum s-a desfășurat operațiunea militară nocturnă

Potrivit unor surse citate de presa americană, liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost scoși din Venezuela într-o operațiune militară nocturnă extrem de discretă, atribuită forțelor speciale ale SUA. Informațiile, vehiculate inițial de CNN și confirmate parțial de oficiali de la Washington, descriu unul dintre cele mai spectaculoase scenarii geopolitice ale ultimelor decenii.

Conform unor surse de securitate citate de CNN, Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost surprinși în timp ce dormeau și scoși din reședință într-o intervenție rapidă, atribuită unității de elită Delta Force.

Nicolas-Maduro, sursa CANCAN.RO

Un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că operațiunea s-ar fi desfășurat „curat”, fără victime și fără confruntări armate directe.

Ce se va întâmpla cu Nicolás Maduro

Aceleași surse susțin că Maduro ar fi fost evacuat imediat din țară, într-un context militar tensionat, marcat de lovituri coordonate menite să prevină reacții din partea structurilor de securitate venezuelene.

Președintele Donald Trump a anunțat public că Statele Unite „vor fi profund implicate” în ceea ce urmează pentru Venezuela, fără a oferi detalii operative. Mesajul a fost publicat pe Truth Social în jurul orei 4:30 dimineața (ET), urmat de anunțul unei conferințe de presă.

Între timp, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro urmează să fie adus în fața unei instanțe federale din New York, în baza unui rechizitoriu pregătit de ani de zile. „Va înfrunta toată forța justiției americane, pe pământ american, în tribunale americane”, a transmis Bondi.

Acuzațiile care i se aduc lui Maduro

Potrivit informațiilor disponibile, ancheta a fost coordonată de Drug Enforcement Administration, care ar fi lucrat de mai mulți ani la un dosar ce vizează presupuse legături ale lui Maduro și ale unor lideri militari de rang înalt cu traficul internațional de substanțe interzise. Acest rechizitoriu ar urma să constituie baza procesului federal.

Analiștii compară situația cu intervenția americană din Panama din 1990, când liderul Manuel Noriega a fost capturat și judecat în SUA. Coincidența temporală este remarcabilă: la 36 de ani distanță, Washingtonul ar fi recurs la o strategie similară, potrivit relatărilor.

Deocamdată, autoritățile venezuelene nu au confirmat oficial aceste informații, iar situația rămâne extrem de fluidă. Dacă scenariul prezentat de presa americană se confirmă, ar fi vorba despre una dintre cele mai dramatice intervenții geopolitice ale secolului XXI, cu implicații majore pentru America Latină și ordinea internațională. Un lucru este sigur: lumea privește, iar istoria se scrie LIVE.

CITEȘTE ȘI – SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane

NU RATA – Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro: ” Vom conduce Venezuela!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii afectate de Luna Plină din 3 ianuarie 2026. Își schimbă radical destinul!
Știri
Cele 3 zodii afectate de Luna Plină din 3 ianuarie 2026. Își schimbă radical destinul!
Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora
Știri
Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas...
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
Click.ro
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii afectate de Luna Plină din 3 ianuarie 2026. Își schimbă radical destinul!
Cele 3 zodii afectate de Luna Plină din 3 ianuarie 2026. Își schimbă radical destinul!
Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora
Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora
Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”
Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”
Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE
Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE
Ce salariu are un pompier în 2026. Cât încasează lunar, cu tot cu bonusuri și sporuri
Ce salariu are un pompier în 2026. Cât încasează lunar, cu tot cu bonusuri și sporuri
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Vezi toate știrile
×