Au apărut noi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro! Cum s-a desfășurat operațiunea militară nocturnă

Potrivit unor surse citate de presa americană, liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost scoși din Venezuela într-o operațiune militară nocturnă extrem de discretă, atribuită forțelor speciale ale SUA. Informațiile, vehiculate inițial de CNN și confirmate parțial de oficiali de la Washington, descriu unul dintre cele mai spectaculoase scenarii geopolitice ale ultimelor decenii.

Conform unor surse de securitate citate de CNN, Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost surprinși în timp ce dormeau și scoși din reședință într-o intervenție rapidă, atribuită unității de elită Delta Force.

Un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că operațiunea s-ar fi desfășurat „curat”, fără victime și fără confruntări armate directe.

Ce se va întâmpla cu Nicolás Maduro

Aceleași surse susțin că Maduro ar fi fost evacuat imediat din țară, într-un context militar tensionat, marcat de lovituri coordonate menite să prevină reacții din partea structurilor de securitate venezuelene.

Președintele Donald Trump a anunțat public că Statele Unite „vor fi profund implicate” în ceea ce urmează pentru Venezuela, fără a oferi detalii operative. Mesajul a fost publicat pe Truth Social în jurul orei 4:30 dimineața (ET), urmat de anunțul unei conferințe de presă.

Între timp, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro urmează să fie adus în fața unei instanțe federale din New York, în baza unui rechizitoriu pregătit de ani de zile. „Va înfrunta toată forța justiției americane, pe pământ american, în tribunale americane”, a transmis Bondi.

Acuzațiile care i se aduc lui Maduro

Potrivit informațiilor disponibile, ancheta a fost coordonată de Drug Enforcement Administration, care ar fi lucrat de mai mulți ani la un dosar ce vizează presupuse legături ale lui Maduro și ale unor lideri militari de rang înalt cu traficul internațional de substanțe interzise. Acest rechizitoriu ar urma să constituie baza procesului federal.

Analiștii compară situația cu intervenția americană din Panama din 1990, când liderul Manuel Noriega a fost capturat și judecat în SUA. Coincidența temporală este remarcabilă: la 36 de ani distanță, Washingtonul ar fi recurs la o strategie similară, potrivit relatărilor.

Deocamdată, autoritățile venezuelene nu au confirmat oficial aceste informații, iar situația rămâne extrem de fluidă. Dacă scenariul prezentat de presa americană se confirmă, ar fi vorba despre una dintre cele mai dramatice intervenții geopolitice ale secolului XXI, cu implicații majore pentru America Latină și ordinea internațională. Un lucru este sigur: lumea privește, iar istoria se scrie LIVE.

CITEȘTE ȘI – SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane

NU RATA – Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro: ” Vom conduce Venezuela!”