Iubitele faimoase ale lui Emil Grădinescu, omul care l-a revoltat pe CTP. Comentatorul Prima Tv este căsătorit cu o cântăreață celebră

Emil Grădinescu (64 de ani) se iubește cu cântăreață celebră de mai bine de 15 ani. Iar, în data de 21 august, comentatorul Prima TV și Carmen Trandafir (48 de ani) au împlinit 12 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Totuși, artista nu este singura parteneră faimoasă pe care a avut-o omul de televiziune.

Omul care l-a revoltat pe CTP – Cristian Tudor Popescu, în urma comentariilor făcute la meciul dintre Israel și România, a avut mult de suferit în ceea ce privește viața amoroasă până să o cunoască pe Carmen Trandafir. Soția lui, Sanda Grădinescu, o personalitate importantă de la TVR, s-a stins din viața după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Mai apoi, s-a iubit cu o artistă celebră care, de asemena, a plecat dintre noi mult prea repede.

Emil Grădinescu și-a găsit liniștea în brațele lui Carmen Trandafir, alături de care are și o fată, Ana, în vârstă de 15 ani. Totuși, înainte să o întâlnească pe celebra cântăreață, comentatorul Prima TV a avut o relație cu o altă femeie faimoasă din România, Laura Stoica. Omul de televiziune a suferi foarte mult atunci când artista s-a stins din viață în mod fulgerător, chiar dacă idila amoroasă se terminase. Acesta a povestit și cine a fost de vină pentru ruptura dintre ei doi.

„Cred ca eu am fost de vină. Eu veneam și după tragedia cu soția mea, eram confuz, ciudat. Era o perioada mai ciudată în viața mea. Cred că am dezamăgit-o foarte tare. Da, eu am fost de vina. Îmi tot sună în cap piesele ei, «Cui îi pasă» mai ales. I-aș mai spune și că am visat-o destul de des înainte de a muri și sper că există viața de apoi, pentru că sunt sigur că ea va fi acolo, printre cei buni”, spunea Emil Grădinescu la scurt timp după moartea Laurei Stoica.