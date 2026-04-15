„Nu era așa!” Saveta Bogdan, declarații surprinzătoare despre Valentin Sanfira și începutul relației cu Codruța

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să stârnească reacții în lumea mondenă! De această dată, Saveta Bogdan a vorbit despre începuturile relației și despre cum îi percepea pe cei doi îndrăgostiți. Declarațiile artistei adaugă o nouă dimensiune asupra unei povești care părea, la început, fără cusur. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Cântăreața a povestit că îl cunoaște bine pe Valentin din perioada în care acesta era la început de drum. Imaginea pe care o avea despre el era una complet diferită față de ceea ce se discută acum. Vezi emisiunea integrală aici!

„Îi cunosc pe amândoi de la emisiuni de televiziune, mai ales pe el, cu care am lucrat foarte mult. Părea un băiat extraordinar, la locul lui, liniștit și serios, exact cum îl vedea toată lumea. Nu era cu ea atunci, era singur și abia începuse în muzică, fiind ajutat mult de Maria Loga.”

Saveta Bogdan a declarat că succesul poate schimba uneori comportamentul oamenilor, iar asta ar putea explica unele tensiuni. Ba mai mult, Saveta a sugerat că schimbările de atitudine pot apărea odată cu ascensiunea profesională.

„Se poate să se fi întâmplat lucruri, nu zic nu, pentru că oamenii când ajung mai sus mai și schimbă comportamentul. Dacă uiți de oamenii care te-au ajutat la început, atunci riști să pierzi mult mai mult. Nu știu exact ce s-a întâmplat între ei, dar clar sunt lucruri care nu se văd din afară.”

Artista ne-a vorbit și despre Codruța Filip, despre cum o vedea în perioada în care apărea alături de Valentin Sanfira. Aceasta a remarcat dorința ei de afirmare și implicarea în cariera muzicală. Saveta Bogdan a descris-o pe Codruța drept o femeie discretă, dar ambițioasă, care își dorea să evolueze.

„Ea venea cu el la evenimente, iar eu aveam impresia că își dorește să se lanseze în muzică. Era foarte frumoasă și este în continuare, nu poți să-i negi asta sub nicio formă. Mi s-a părut mereu că ar putea forma o pereche potrivită, pentru că se completau bine. (…) Mi s-a părut că s-au grăbit foarte tare, s-au cunoscut și repede au ajuns să se căsătorească. Cum să te căsătorești cu cineva după o perioadă atât de scurtă, fără să cunoști totul? Acum vedem că și despărțirile vin la fel de repede, exact cum au venit și începuturile. Sunt foarte multe despărțiri în ultima vreme și parcă toate vin una după alta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

