O cunoscută cântăreață din România, curtată de preot! I-a dat mesaj în timpul slujbei! Propunere fabuloasă: ”Facem nuntă după post!”

Lumea artistică este de multe ori plină de surprize, iar poveștile pe care vi le prezentăm de fiecare dată sunt parcă desprinse din filme. De data aceasta, o cunoscută cântăreață de la noi a avut parte de un șoc atunci când preotul i-a dat mesaj în timpul slujbei. Celebra artistă, văduvă de patru ani și jumătate, a fost întotdeauna extrem de loială soțului ei, și spune că nu se vedea alături de cineva. A avut încă parte de tot felul de propuneri de la diverși domni, însă le-a refuzat de fiecare dată. Cu toate acestea, artista a primit o propunere care a lăsat-o mască. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile acestei povești, dar și declarațiile artistei.

Viața nu a fost întotdeauna dreaptă cu interpreta de muzică populară, Tatiana Mărcoianu. Talentata artistă a rămas văduvă în urmă cu patru ani și jumătate, atunci când soțul și partenerul ei de o viață, Nicu, a decedat fix de 1 ianuarie, de ziua lui. Bărbatul aflase cu șase luni în urmă că suferă de ciroză, iar boala a avansat galopant. De atunci, viața i s-a schimbat la 180 de grade cântăreței, care a rămas mamă singură pentru fiul ei. Și-a continuat cariera artistică și a onorat evenimentele, iar de-a lungul timpului a primit multe propuneri din partea domnilor. Cea mai recentă experiență a surprins-o însă total, mai ales că bărbatul, de meserie preot, i-ar fi spus și perioada în care să se căsătorească. Iată ce dezvăluiri a făcut interpreta.

O cunoscută interpretă de muzică populară, propunere inedită de la preot! I-a dat mesaj în timpul slujbei

Tatiana Mărcoianu ne-a spus cum s-a întâlnit cu preotul care a pus ochii pe ea și cum a ajuns bărbatul să îi facă o propunere neașteptată. „Eu merg des la evenimente, însă la unul dintre aceste evenimente am cunoscut un preot. Eram la o activitate socială, am stat la aceeași masă într-o conjunctură, la un eveniment. A intrat în vorbă cu mine, mi-a zi că este divorțat, mi-a spus cu ce se ocupă. Eu știu că preoții când se despart nu mai au voie nici să profeseze, nu mai știu sigur cum este acum. Nimic ieșit din comun, dar când am plecat am dat câtorva persoane cartea mea de vizită, așa cum se face. Mi-a cerut și el cartea de vizită, i-am oferit-o”, începe să povestească Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.

Cu toate că la evenimentul respectiv, preotul nu i-a dat de înțeles că își dorește ceva mai mult de la ea, la doar câteva zile după a contactat-o: ”M-a sunat și mi-a spus că i-a făcut plăcere să mă cunoască. Mi-a dat de înțeles că mă place, mi-a zis că are și el un băiat ca mine, că ne asemănăm mult. Eu l-am refuzat politicos, spunându-i că nu vreau ceva acum, că îmi văd de carieră, de viața profesională”.

Viața este de multe ori însă imprevizibilă și ne duce în locuri și în fața unor persoane la care nu ne așteptăm. Așadar, la doar câteva săptămâni de la acel eveniment, s-a întâmplat ca Tatiana Mărcoianu să ajungă în biserica unde slujea părintele. Acesta a remarcat-o pe artistă la slujbă și, spre uimirea cântăreței, preotul nu a mai așteptat să încheie slujba, ci a acționat pe moment!

„Era în timpul slujbei și dintr-odată m-am trezit cu mesaj de la el. Nu era un mesaj deplasat, dar m-a surprins că a ales să mă contacteze chiar în timpul slujbei. M-a întrebat dacă mai rămân puțin după că vrea să vorbească ceva cu mine”, a spus Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.

Tatiana Mărcoianu: „Mi-a spus să facem nuntă după ce trece postul! „

Cântăreața ne-a dezvăluit că nu a mai stat după de vorbă cu el, însă acesta a continuat să o caute. I-a spus chiar că, după ce se va încheia postul, să facă nuntă.

„Mi-a spus că după ce trece postul Paștelui să facem nuntă, să nu fie în păcat. Atât de mult m-a uimit propunerea lui. Preotul ar trebui să fie un exemplu pentru oamenii din jur, trebuie să aibă coloană vertebrală, dar înțeleg că totodată este om și are inimă și sentimente”, a mai spus cântăreața.

Interpreta l-a refuzat, desigur, și nu a mai lungit vorba cu el. Se concentrează pe carieră și ne spune că îi duce mult dorul soțului ei, astfel că nu este acum pregătită pentru a primi pe alticineva în viața ei.

„Am o vară plină de evenimente, îmi ocup timpul cu ce îmi place cel mai mult. Colaborez cu impresarul meu, Turcu, și mă ocup de viața profesională. De multe ori am încercat să îmi mențin zâmbetul pe buze, să-mi ocup timpul cu activități ca să nu mai stau să mă gândesc.Au trecut patru ani și jumătate de când soțul meu a murit și nu mi-am dat seama până să-l pierd cât de mult l-am iubit”, a spus interpreta.

