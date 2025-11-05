Acasă » Știri » Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie

Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 15:13
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie

Au trecut mai bine de 3 luni de când Emil Gânj este dat în urmărire generală. Bărbatul a ucis-o pe Anda Gyurca, fosta lui iubită, o tânără de 23 de ani din Mureș, apoi i-a incendiat locuința pentru a-și șterge urmele. În timp ce autoritățile sunt în alertă, există o singură persoană care ar putea să știe unde se ascunde criminalul. 

În luna iunie a acestui an, Emil Gânj a intrat peste fosta iubită în casă, o tânără de 23 de ani din Mureș, apoi a dat foc locuinței. De atunci și până acum, bărbatul a dispărut fără urmă, fiind plasat pe lista celor mai căutați crimiali din Europa. Poliția oferă o recompensă de 5.000 de euro celui care poate da orice informație despre locul unde s-ar putea ascunde.

Cine este persoana care ar putea să știe unde se ascunde Emil Gânj

Autoritățile române efectuează filtre în județul Mureș și verifică toate pistele care ar putea să ofere indicii despre locul unde se ascunde Emil Gânj. De asemenea, căutările au fost extinse și în alte orașe din țară, au fost verificate casele abandonate, pădurile, posibilele ascunzișuri ori alte locuri misterioase. Chiar și în aceste condiții, există posibilitatea ca un singur om să știe unde se află, dar și multe alte informații despre Emil Gânj. Este vorba despre avocatul său.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, avocatul Adrian Cuculis a subliniat faptul că Emil Gânj are un avocat din oficiu. Însă acesta, în cazul în care ar afla unde se ascunde clientul său, nu are obligația sau datoria să dezvăluie acest lucru sau orice altă informație primită de la client, oricât de gravă ar fi.

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...

”El are avocat din oficiu. Să spunem că, prin orice fel de modalitate, a luat legătura cu avocatul din oficiu, avocatul nu poate să fie obligat sau forțat să denunțe locația acelei persoane, chiar dacă o cunoaște. E secretul profesional.

În toate cazurile din lume, nu pot să fiu eu obligat să mă duc și să-mi denunț clientul meu, nu am voie să fac acest lucru. Avocatul din oficiu nu poate să decline obligația pe care și-a luat-o de a reprezenta din oficiu. El este obligat să meargă mai departe și să ducă dosarul mai departe”, a explicat Adrian Cuculis, în cadrul unui interviu.

Cum arată casa în care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Criminalul este de negăsit de patru luni

A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei

Tags:
Iți recomandăm
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Știri
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să…
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Știri
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a…
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! ...
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 ...
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit ...
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Scena de divertisment din România se pregătește pentru un 2026 important
(P) Scena de divertisment din România se pregătește pentru un 2026 important
Vezi toate știrile
×