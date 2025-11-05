Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie

Au trecut mai bine de 3 luni de când Emil Gânj este dat în urmărire generală. Bărbatul a ucis-o pe Anda Gyurca, fosta lui iubită, o tânără de 23 de ani din Mureș, apoi i-a incendiat locuința pentru a-și șterge urmele. În timp ce autoritățile sunt în alertă, există o singură persoană care ar putea să știe unde se ascunde criminalul.

În luna iunie a acestui an, Emil Gânj a intrat peste fosta iubită în casă, o tânără de 23 de ani din Mureș, apoi a dat foc locuinței. De atunci și până acum, bărbatul a dispărut fără urmă, fiind plasat pe lista celor mai căutați crimiali din Europa. Poliția oferă o recompensă de 5.000 de euro celui care poate da orice informație despre locul unde s-ar putea ascunde.

Cine este persoana care ar putea să știe unde se ascunde Emil Gânj

Autoritățile române efectuează filtre în județul Mureș și verifică toate pistele care ar putea să ofere indicii despre locul unde se ascunde Emil Gânj. De asemenea, căutările au fost extinse și în alte orașe din țară, au fost verificate casele abandonate, pădurile, posibilele ascunzișuri ori alte locuri misterioase. Chiar și în aceste condiții, există posibilitatea ca un singur om să știe unde se află, dar și multe alte informații despre Emil Gânj. Este vorba despre avocatul său.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, avocatul Adrian Cuculis a subliniat faptul că Emil Gânj are un avocat din oficiu. Însă acesta, în cazul în care ar afla unde se ascunde clientul său, nu are obligația sau datoria să dezvăluie acest lucru sau orice altă informație primită de la client, oricât de gravă ar fi.

”El are avocat din oficiu. Să spunem că, prin orice fel de modalitate, a luat legătura cu avocatul din oficiu, avocatul nu poate să fie obligat sau forțat să denunțe locația acelei persoane, chiar dacă o cunoaște. E secretul profesional. În toate cazurile din lume, nu pot să fiu eu obligat să mă duc și să-mi denunț clientul meu, nu am voie să fac acest lucru. Avocatul din oficiu nu poate să decline obligația pe care și-a luat-o de a reprezenta din oficiu. El este obligat să meargă mai departe și să ducă dosarul mai departe”, a explicat Adrian Cuculis, în cadrul unui interviu.

