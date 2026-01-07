Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început de an

Cu un pas alert, reminiscență a vitezei de odinioară la probele de 5000 de metri, purtând o bluză mov, asortată cu sigla ”Cinema” din atriumul mallului, Gabi Szabo, 50 de ani, pare mai degrabă o profesoară de franceză decât o campioană mondială și olimpică la atletism. CANCAN.RO a surprins-o în timp ce-și caută haine în mall, ca orice femeie care vrea să profite de reducerile de început de an. La ce este Gabriela Szabo atentă? Nu la prețuri, după cum vom vedea în rândurile de mai jos.

Au trecut mulți ani de cânt Gabriela Szabo a fost desemnată cea mai bună atletă a lumii în 1999. Chiar dacă timpul trece, Gabi Szabo n-a renunțat complet la ideea de sport. Nu degeaba poartă niște pantofi comozi, cu care ar putea să alerge lejer 2-3 km fără să obosească prin mall.

În schimb, ochelarii cu rame rotunde sunt mai degrabă adecvați unei Gabi Szabo din vremea când era Ministru al Tineretului și Sportului. Fosta atletă este o combinație de ambiție și fragilitate, cu talia mai degrabă mică, dar cu o privire pătrunzătoare.

Gabriela Szabo face un maraton pe coridoarele mallului

Se vede cât de ambițioasă este după modul în care întreabă vânzătoarele din magazine din ce materiale sunt hainele care o interesează. Cu siguranță a rămas cu aceste reflexe din perioada competițiilor, când hainele erau la fel de importante ca alimentația și antrenamentele.

Pe deasupra bluzei mov, Gabi Szabo poartă o haină de piele întoarsă de un maro pe care doar o mamă l-ar putea iubi, cum spun americanii. Cât despre pantaloni, sunt necesari, adecvați și cam atât.

Concluzia este că da, Gabi Szabo are mai degrabă alură de profesoară decât de mare atletă și vedetă a lumii sportului. La modul în care se plimbă pe coridor în mall cu haina maro pe umeri, ai senzația că va intra în orice clipă într-o clasă, va trânti catalogul pe catedră și va spune: ”Scoateți o foaie de hârtie”, după care își va îndesa mai bine ochelarii pe nas, privind cu satisfacție vulturească panica bieților copii.

CITEȘTE ȘI – Mărturisiri neașteptate: Gabriela Szabo scoate la iveală detalii din căsnicia ei

NU RATA – Cum arată Gabriela Szabó la 20 de ani de când s-a retras din sport. Cu ce se ocupă acum

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.