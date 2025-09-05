Unde fac nunta Taylor Swift și Travis Kelce. S-au zgârcit sau sunt, pur și simplu, sentimentali?!

Cântăreața Taylor Swift este pregătită de nunta cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, îmsă locația evenimentului este una cu totul specială.

Swift și Kelce, ambii în vârstă de 35 de ani, formează un cuplu de aproape doi ani, însă sunt deciși să-și lege destinele pentru totdeauna. După logodna anunțată pe 26 august, acum cei doi se pregătesc de nuntă.

Unde fac nunta Taylor Swift și Travis Kelce

Însă, dacă până nu demult locația evenimentului era problematică, Taylor și Travis au luat o decizie surprinzătoare. Deși împreună au o avere cotată la peste 2 miliarde de dolari, cuplul va face nunta acasă.

Mai exact, nu orice fel de casă, ci reședința lui Swift din Watch Hill, Rhode Island, renumită pentru petrecerile organizate de artistă.

„Având în vedere că nunta se va organiza într-un cadru restrâns, în familie, pentru cei doi nu a contat atât de mult unde se va ține. Important e că are loc, iar el chiar a fost fericit când ea a propus să organizeze nunta la vila ei din Rhode Island. Travis ar fi dorit ceva mai spectaculos, însă Taylor l-a liniștit rapid”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

De asemenea, colegii lui Kelce de la Kansas City Chiefs sunt așteptați să fie printre invitații principali, notează Daily Mail.

Cum și-a cunoscut Taylor viitorul soț

În mod surprinzător, Travis era obsedat de Taylor. După ce a participat la mai multe concerte ale divei pop, jucătorul lui Kansas City a primit o șansă la inima artistei.

„E foarte amuzant că, la început, am participat special pentru Taylor la unul din concertele ei, în care fanii aveau șansa să-i dăruiască o brățară. N-am apucat, pentru că, din păcate, a plecat imediat după spectacol. Însă am insistat până când am reușit să vorbim. Am invitat-o la un meci, iar după el am plecat împreună. Restul este istorie”, rememorează Kelce, potrivit Billboard.

Cunoscută pentru modul ironic în care și-a ridiculizat foștii parteneri în piese, excentrica Taylor Swift pare cu totul acaparată de personalitatea lui Kelce. Un lucru e cert! Fanii se așteaptă ca cei doi să devină părinți cât de curând.

