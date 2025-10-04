Motivul REAL pentru care Carmen Grebenișan nu se căsătorește cu iubitul ei, deși influencerița urmează să aducă pe lume primul lor copil

După divorțul de Alex Militaru, Carmen Grebenișan și-a găsit rapid fericirea alături de Cristian, bărbatul pe care cât de curând îl va face tată. Deși relația lor pare cât se poate de închegată, cei doi nu au de gând să se căsătorească. Influencerița a dezvăluit care este, de fapt, motivul din spatele deciziei lor.

De peste un an, Carmen Grebenișan se iubește cu bărbatul care i-a alinat sufletul după divorțul de Alex Militaru. Influencerița și iubitul ei urmează să devină părinți pentru prima dată, etapă pe care o așteaptă cu nerăbdare. Până atunci, fanii și cei care îi urmăresc activitatea s-au întrebat de ce creatoarea de conținut, în actuala ei relație, nu a adus niciodată vorba despre o posibilă căsătorie.

De ce nu se căsătorește Carmen Grebenișan cu iubitul ei

Relația de iubire dintre Carmen Grebenișan și Cristian a evoluat destul de reprede. În doar câteva luni s-au mutat împreună și au început să ”lucreze” la statutul de viitori părinți. Până acum, cele două planuri au mers ca pe roate, urmând ca în doar câteva zile să devină părinții unui băiețel.

Întrebată de prietenii virtuali de ce nu a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit. Cel mai probabil va exista și o nuntă, însă deocamdată cei doi nu vor să facă din asta o prioritate.

”Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ”grăbit” o etapă”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

Cine este Cristian, iubitul lui Carmen Grebenișan

Originar din Zalău, iubitul lui Carmen Grebenișan locuiește de ceva timp în Statele Unite ale Americii. Cei doi se cunosc de mulți ani, însă abia în vara acestui an au descoperit că între ei există o atracție și că pot pune bazele unei familii autentice.

Nu a durat mult până când creatoarea de conținut și iubitul ei au început o cunoaștere și au decis să formeze un cuplu. În primele luni de relație s-au iubit de la distanță, însă odată cu sarcina, cei doi s-au mutat împreună.

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj […] Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. „Este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online”, spunea creatoarea de conținut în urmă cu doar câteva luni.

